Премьера предупредили о надвигающемся дефиците лекарств

«Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше», — пишут «Известия» со ссылкой на авторов письма главе правительства.
По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, сегодня обращение произведенных немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку еще не готовы подзаконные акты. Межведомственная комиссия еще не проводила собрание, а запасов лекарств хватит только «на три или четыре месяца».
О таком риске рассказали и представители ритейла. Проблемы с медикаментами могут начаться несколько раньше — через два-три месяца, считает исполнительный директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова, пишет ura.ru. Пока трудно сказать, с какими именно лекарствами возникнут сложности, но введение маркировки после пандемии оказалось проблемой и для производителей, и для аптечных сетей, добавила собеседница издания.
В Минздраве РФ газете сказали, что сейчас решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.
Анальгин
Ранее в России всего за месяц резко подорожал анальгин. Основная причиной называют рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают отечественные таблетки.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС — отслеживает цены на лекарства в РФ), цены на анальгин выросли чуть более чем на четверть.
В то же время в коммерческих структурах отмечают, что в некоторых аптеках обезболивающее стало дороже на 38%. Сейчас самая дешевая цена упаковки с 10 таблетками составляет 17 рублей, еще год назад пачка стоила 14 рублей.