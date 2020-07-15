Премьера предупредили о надвигающемся дефиците лекарств

«Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше», — пишут «Известия» со ссылкой на авторов письма главе правительства.