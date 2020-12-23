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Политика

«Трусы Навального» обсудили в СБ ООН вместо ядерной программы Ирана

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал постпреда Германии Кристофа Хойсгена, рассказавшего на заседании про Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Трусы Навального за 49 999 рублей из Санкт-Петербурга.
Трусы Навального за 49 999 рублей из Санкт-Петербурга.
"Авито".

Во вторник, 22 декабря, состоялось заключительное для Германии заседание после ее двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН.

Примечательно, что в ходе встречи, посвященной иранской ядерной сделке, Хойсген затронул тему инцидента с Алексеем Навальным и посоветовал Полянскому прочитать статью в Der Spiegel.

В ответ российский представитель заявил, что у Хойсгена выработалась зависимость — ни одного заседания без критики России, даже если тема совершенно не подходит для этого.

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите», — заключил Полянский.

Михаил Жванецкий.
Михаил Жванецкий.
instagram.com/michael_zhvanetsky.

При этом, комментируя ситуацию вокруг Навального, Полянский подчеркнул, что «рано или поздно за всю эту развязанную Берлином кампанию клеветы придется отвечать».

«До сих пор остаются без ответа не только наши многочисленные конкретные вопросы германской стороне, но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи. Без этого говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального», — обратился дипломат к Хойсгену.

С 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом СБ после двухлетнего членства. В связи с этим Полянский, говоря о «зависимости» немецкого коллеги, отметил, что «после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что «берлинский пациент» Навальный пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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