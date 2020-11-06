Михаил Жванецкий и его портфель. Реакция друзей на трагическое известие и факты из биографии «дежурного по стране»

В октябре решил завершить концертную деятельность. Но свои произведения публиковал в «Огоньке».

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил тогда представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

И подчеркнул — артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены.

Примадонна у себя в Instagram высказалась о смерти сатирика Михаила Жванецкого.

«Боже мой. Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелегкий, но, безусловно, гениальный. Когда будущие исследователи попытаются понять русский характер, они не обойдутся без Жванецкого. Он писал о нас, о наших людях. Так, как он понимал натуру русских — не понимал больше никто. Это как раз та потеря, восполнить которую невозможно. Когда умирает такой человек, ни его характер, ни обстоятельства его смерти — это все никого значения не имеет. Важно только то, что после него осталось, и как это сохраним», — сказал Газете.Ru соведущий «Дежурного по стране» Андрей Максимов.