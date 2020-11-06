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Жизнь

Михаил Жванецкий и его портфель. Реакция друзей на трагическое известие и факты из биографии «дежурного по стране»

6 ноября умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Долгое время он вел программу «Дежурный по стране» на «второй кнопке». 6 марта Жванецкому исполнилось 86 лет.

Михаил Жванецкий.
Михаил Жванецкий.
instagram.com/michael_zhvanetsky.

«Стареть нужно дома»

В октябре решил завершить концертную деятельность. Но свои произведения публиковал в «Огоньке».

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил тогда представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

И подчеркнул — артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены.

Реакция Аллы Пугачевой

Примадонна у себя в Instagram высказалась о смерти сатирика Михаила Жванецкого.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Алла Пугачева.

Великий человек

«Боже мой. Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелегкий, но, безусловно, гениальный. Когда будущие исследователи попытаются понять русский характер, они не обойдутся без Жванецкого. Он писал о нас, о наших людях. Так, как он понимал натуру русских — не понимал больше никто. Это как раз та потеря, восполнить которую невозможно. Когда умирает такой человек, ни его характер, ни обстоятельства его смерти — это все никого значения не имеет. Важно только то, что после него осталось, и как это сохраним», — сказал Газете.Ru соведущий «Дежурного по стране» Андрей Максимов.

Цитата

«Совсем недавно каждый удар сердца приближал к жизни, а сейчас он удаляет от нее», — Михаил Жванецкий.

Памятник портфелю

В 2004 году в Ялте на аллее Юмора установили бронзовый памятник портфелю Михаила Жванецкого.

Портфель Жванецкого был непременным атрибутом выступлений. В свое время портфель Жванецкому подарил его отец.

На этой городской скульптуре есть надписи, которые повторяют высказывания сатирика: «Одно неосторожное движение — и ты отец», «Нормально Григорий, отлично Константин» и другие. Он стоит на трех томиках произведений Жванецкого.

Факты из биографии

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года.

В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

В это время создал более 300 миниатюр и монологов для известного дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко. С Карцевым и Ильченко в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии.

В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Был народным артистом России, лауреатом премии президента России.

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