ФСБ назвала провокацией расследование Навального о своем «отравлении»

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что расследование Алексея Навального о своем «отравлении „Новичком“» является провокацией, сообщает ТАСС .

В ФСБ подчеркнули, что Навальный при поддержке иностранных спецслужб подготовил расследование, которое 21 декабря опубликовал на своем YouTube-канале.

На видео присутствует запись телефонного разговора с человеком, которого представили «отравителем» и одним из сотрудников секретного подразделения ФСБ.

В аннотации к видео Навальный заявил, что он «позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним» и это «один из самых удивительных разговоров» в его жизни.

«Так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — отметили в ФСБ.

Также добавили, что видео с телефонным разговором Навального с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — подчеркнули в ФСБ и заявили о спецпроверке.

Ранее врачи поставили Навальному диагноз «нарушение углеводного обмена». Разработчик «Новичка» рассказал об отравлении «боевым деревенским самогоном».