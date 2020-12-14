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Жизнь

Разработчик «Новичка» рассказал об отравлении Навального «боевым деревенским самогоном»

Разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк высмеял The Sunday Times за версию «отравления» Алексея Навального, сообщает РИА «Новости».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, британское здание опубликовало статью о том, что российские «сотрудники органов госбезопасности попытались завершить убийство» Навального «второй дозой яда» перед его перевозкой на лечение в Германию.

Ринк отметил, что употребление деревенского самогона могло вызвать у Навального признаки отравления.

«Этилгексилфосфат, который находили немцы или военные, не помню, это вообще-то вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Экстрагирован может быть спиртом <…> то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам <…> Они — нам, а я им — теорию легкую и доступную. И деревенские самогонщики сразу при деле», — пошутил российский химик.

Самогонный аппарат. Кадр из фильма &quot;Самогонщики&quot;.
Самогонный аппарат. Кадр из фильма «Самогонщики».
открытые источники в интернете

Ринк подчеркнул, что зарубежные СМИ придумывают новые версии «отравления», чтобы подогревать интерес читателей.

«На каждый чих мы будем, на чушь собачью, дергаться? Ну, смешно же. Они будут писать что хочешь, а мы должны оправдываться, что ли? Придумывать можно все что угодно, но я на это отвечать не буду», — добавил эксперт.

Ранее сообщали, что перед отравлением Навальный гостил в селе Кафтанчиково. Об обнаружении «2-этилгексил дифенил фосфата» заявили в омской больнице, отметив, что это не яд, а промышленная химия.

Оппозиционер Навальный провел в коме более двух недель — с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска.

Кстати, накануне Ринк также раскритиковал версию об отравлении Навального чаем, назвав ее «чушью собачей».

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