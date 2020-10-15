«Чушь собачья». Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении Навального чаем

Эта версия несостоятельна, считает Ринк, так как в воде вещество теряет свои боевые свойства.
«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются „Новичками“, они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — сказал Ринк.
Ранее в СМИ сообщилось, что Алексей Навальный якобы мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, растворенного в жидкости. Выдвигалась версия, что причиной отравления стал чай, который политик пил в аэропорту перед вылетом из Томска в Москву.
Напомним, что 20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.
Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови.
Позже его перевезли на частном самолете в немецкую клинику. Там заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».
Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.
В интервью немецкому журналу Der Spiegel оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент Владимир Путин.