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Политика

«Чушь собачья». Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении Навального чаем

Политик Алексей Навальный не мог быть отравлен «Новичком», растворенным в чае или любой другой жидкости, уверен разработчик боевого вещества Леонид Ринк. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

Эта версия несостоятельна, считает Ринк, так как в воде вещество теряет свои боевые свойства.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются „Новичками“, они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — сказал Ринк.

Ранее в СМИ сообщилось, что Алексей Навальный якобы мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, растворенного в жидкости. Выдвигалась версия, что причиной отравления стал чай, который политик пил в аэропорту перед вылетом из Томска в Москву.

Алексей Навальный на интервью у Юрия Дудя.
Алексей Навальный на интервью у Юрия Дудя.
youtube.com

Напомним, что 20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.

Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови.

Позже его перевезли на частном самолете в немецкую клинику. Там заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

В интервью немецкому журналу Der Spiegel оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент Владимир Путин.

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