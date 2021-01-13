Навальный рейсом «Победы» вернется в Россию 17 января

Российский политик Алексей Навальный анонсировал в своем Instagram «победное возвращение» в Россию, запланированное на 17 января.

Напомним, Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после «отравления». Через несколько дней его перевезли в Германию, где он проходил курс реабилитации.

Спустя пять месяцев решил вернуться в Россию. В опубликованном видео он отметил, что перед ним не стоял вопрос «возвращаться или нет».

Навальный подчеркнул, что не уезжал в Германию. Более того, вернуться подогревает интерес узнать, что с ним еще сделают.

«Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке», — пояснил он.

«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании „Победа“ и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом „Победы“», — написал оппозиционер.

Также он рассказал, как восстанавливался после больницы: самым сложным оказалось — встать, лечь и снова встать. Получалось не более трех раз.

А сегодня утром, 13 января, «сделал отжимания и приседания». После этого и понял, что полон сил для возвращения в Россию.

Ранее ФСБ назвала провокацией расследование Навального о своем «отравлении».