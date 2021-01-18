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18 января
Жизнь

Навального арестовали на 30 суток. Суд прошел прямо в отделе полиции

Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток по старому делу «Ив Роше», сообщает «Дождь».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации.

«Решение об аресте принял Химкинский районный суд. Заседание проходило в отделе полиции, на него не пустили большинство журналистов», — отмечает телеканал.

Навального отправили в СИЗО до заседания суда, на котором решат вопрос о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

В декабре 2020 года ФСИН объявила оппозиционера в розыск за многократные нарушения условий испытательного срока.

По данным ведомства, Навального обязали отмечаться два раза в месяц, однако последняя явка состоялась 3 августа 2020 года.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
@yulia_navalnaya

Примечательно, что 20 августа 2020 года оппозиционера госпитализировали в Омске после «отравления», а через несколько дней перевезли в Германию — с этого момента все отметки во ФСИН прекратились.

Что касается дела «Ив Роше»: в декабре 2012 года СК возбудил уголовное дело против братьев Навальных — Олега и Алексея, которые «похитили часть из 55 млн рублей, переведенных за транспортные услуги подконтрольной им фирме».

«Часть денег потратили на свои нужды, а 19 млн перечислили на счёт фирмы-однодневки, а оттуда — по фиктивным договорам за аренду помещения, за сырье и материалы — на счет семейной фирмы „Кобяковская фабрика по лозоплетению“», — ранее сообщало следствие.

Навального 30 декабря 2014 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет. После срок продлили на год.

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