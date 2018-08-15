«Бывают случаи за гранью разумного»: в Кремле высказались об уголовных делах за публикации в соцсетях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при контроле за информацией в социальных сетях необходимо руководствоваться здравым смыслом, пишет РИА Новости . По его словам, именно на такой подход рассчитывают в Кремле.

На вопрос журналистов о том, не вызывают ли опасений участившиеся уголовные дела за посты в соцсетях, Песков ответил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно:

Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного. Вспомним «прямую линию» последнюю, на которой президент говорил, что все-таки здравый смысл нужно в каждом конкретном деле сохранять.

Ранее компания Mail.ru Group призвала к амнистии осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отменить за них уголовную ответственность, пишет polit.ru.

А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо гуманизировать уголовную статью за репосты в интернете и смягчить наказание. По ее словам, призывы к экстремизму — это «история с тяжелыми последствиями», нарушителей нужно ставить на место. «Но 282-я статья, о ней говорил Владимир Владимирович, практика ее применения, она очень вульгаризирована», — сказала Матвиенко.

В Госдуму уже внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете.