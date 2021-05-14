Бывшая «татушка» и единоросс записала первый предвыборный ролик

Волкова объясняет, почему она собралась принимать участие в выборах именно от Ивановской области.

«Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия», — мотивирует свое решение артистка.