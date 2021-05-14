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Политика

Бывшая «татушка» и единоросс записала первый предвыборный ролик

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в Instagram первый предвыборный ролик. Она участвует в праймериз «Единой России» и планирует избираться в Госдуму.

Юля Волкова.
Юля Волкова.
fishki.net.

Волкова объясняет, почему она собралась принимать участие в выборах именно от Ивановской области.

«Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия», — мотивирует свое решение артистка.

https://www.instagram.com/tv/COz_y55gFa3/

«Как может знать человек о проблемах и горестях жителей Ивановской области, который ни разу не был в этой области», — отреагировали комментаторы.

Волкова подала документы на праймериз «Единой России» 28 апреля. Ее подписчики инициативу не оценили, в комментариях преобладали критические замечания, пишет polit.ru. Ранее певица к политической деятельности интереса не проявляла.

«Непоседы» и «Тату»

В детстве Юлия Волкова снималась в детском киножурнале «Ералаш» и выступала в составе детского вокально-инструментального ансамбля «Непоседы». Участницей проекта «Тату» она стала в 1999 году, на тот момент ей было 14 лет.

Дуэт «Тату» в мае 2003 года участвовал в международном конкурсе песни «Евровидение» и занял третье место. В 2009 году группа распалась. Ее участницы занялись сольными проектами.

Спортивный интерес

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова также намерена стать депутатом Госдумы на выборах 2021 года.

Экс-спортсменка подала документы на участие во внутрипартийном голосовании «Единой России»

Праймериз и выборы

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.

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