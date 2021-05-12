Олимпийская чемпионка по биатлону выдвинулась в Госдуму

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова намерена стать депутатом Госдумы на выборах 2021 года.

Экс-спортсменка подала документы на участие во внутрипартийном голосовании «Единой России», сообщает ura.ru.

«12 мая мы зарегистрировали кандидата предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Документы на участие подала олимпийская чемпионка, руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова, она идет по списку», — приводит пресс-служба тюменского реготделения ЕР слова главы оргкомитета Андрея Артюхова.

По словам источника агентства в областной думе, Носкова — неоднозначный кандидат.

«С одной стороны, она популярна и узнаваема. С другой — все помнят историю 2018 года, когда чемпионка прошла в гордуму Тюмени, но отказалась от мандата в пользу директора „Тюменского бройлера“ Оксаны Величко», — напомнил инсайдер.

«Тату»

Ранее бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на праймериз «Единой России». Певица собирается участвовать в выборах в Госдуму. Свое сообщение в соцсети она сопроводила хештэгом #праймериз2021 и геотэгом Ivanovo, Russia.

Праймериз и выборы

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.