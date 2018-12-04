Уволенного за скандал с домами престарелых алтайского министра трудоустроят в управделами губернатора

Михаил Дайбов, экс-министр труда и соцзащиты, может стать заместителем главы управделами губернатора и правительства Алтайского края, сообщает «Банкфакс». В середине ноября Дайбов сообщал altapress.ru, что «решается вопрос» по его трудоустройству в госструктуру. Ожидается, что назначение Дайбова произойдет в ближайшее время.