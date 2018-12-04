Уволенного за скандал с домами престарелых алтайского министра трудоустроят в управделами губернатора

Таким образом, и он и Надежда Капура, бывший социальный вице-премьер, уволенные на фоне скандала с закрытием домов престарелых, вернулись в органы исполнительной власти края. Правда, с существенным понижением статуса. Капура возглавила управление по труду и занятости.
Из отставников непенсионного возраста работу, помимо Дайбова и Капура, уже точно нашли:
- Александр Жидких, экс-министр образования, он стал проректором АлтГТУ,
- Андрей Ляпунов, бывший руководитель департамента информационной политики, он возглавил информационно-аналитическое управление в АКЗС,
- Николай Чиняков, экс-министр экономического развития, он, по непотвержденным им данным, работает в компании «Русская кожа Алтай».
- На пенсию вышли Татьяна Зеленина (управление по пищевой и перерабатывающей промышленности), Виктор Мещеряков (вице-премьер), Людмила Сорокина (минимущества).
- Пока остается неясной профессиональная судьба бывшего вице-премьера Андрея Щукина, экс-начальника управления по спорту и молодежной политике Елены Лебедевой, экс-руководителя управления ветеринарии Владимира Ведяпина. Лебедева, впрочем, сообщила altapress.ru, что сначала планирует отдохнуть, а потом уже заняться вопросом трудоустройства.
- Бывший губернатор края Александр Карлин работает сенатором в Совете Федерации.