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Политика
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Уволенного за скандал с домами престарелых алтайского министра трудоустроят в управделами губернатора

Михаил Дайбов, экс-министр труда и соцзащиты, может стать заместителем главы управделами губернатора и правительства Алтайского края, сообщает «Банкфакс». В середине ноября Дайбов сообщал altapress.ru, что «решается вопрос» по его трудоустройству в госструктуру. Ожидается, что назначение Дайбова произойдет в ближайшее время.

Михаил Дайбов.
Михаил Дайбов.
опубликовано на странице Михаила Дайбова в ok.ru.

Таким образом, и он и Надежда Капура, бывший социальный вице-премьер, уволенные на фоне скандала с закрытием домов престарелых, вернулись в органы исполнительной власти края. Правда, с существенным понижением статуса. Капура возглавила управление по труду и занятости.

Из отставников непенсионного возраста работу, помимо Дайбова и Капура, уже точно нашли:

  • Александр Жидких, экс-министр образования, он стал проректором АлтГТУ,
  • Андрей Ляпунов, бывший руководитель департамента информационной политики, он возглавил информационно-аналитическое управление в АКЗС,
  • Николай Чиняков, экс-министр экономического развития, он, по непотвержденным им данным, работает в компании «Русская кожа Алтай».
  • На пенсию вышли Татьяна Зеленина (управление по пищевой и перерабатывающей промышленности), Виктор Мещеряков (вице-премьер), Людмила Сорокина (минимущества).
  • Пока остается неясной профессиональная судьба бывшего вице-премьера Андрея Щукина, экс-начальника управления по спорту и молодежной политике Елены Лебедевой, экс-руководителя управления ветеринарии Владимира Ведяпина. Лебедева, впрочем, сообщила altapress.ru, что сначала планирует отдохнуть, а потом уже заняться вопросом трудоустройства.
  • Бывший губернатор края Александр Карлин работает сенатором в Совете Федерации.
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