Бывшего президента Франции признали виновным в коррупции и дали три года тюрьмы

Прокуратура просила два реальных и два условных года. Так Саркози стал первым экс-главой республики, обвиняемым в коррупции и получившим реальный срок.
Также это второй случай за всю историю страны, когда к суду привлекают экс-президента — первым в 2011 году был Жак Ширак.
Судебный процесс над Саркози начался в ноябре 2020 года. СМИ окрестили как «дело о прослушке».
Дело о прослушке
Николя Саркози обвиняют в том, что в 2014 году он при помощи своего адвоката Тьерри Эрзога пытался получить сведения от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера о ходе другого расследования, которое касалось возможного незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны владелицы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур, пишет ТАСС.
В обмен на это экс-президент обещал судье помощь в получении должности в Монако. Переговоры шли по мобильным телефонам. Записи этих разговоров были перехвачены и использовались стороной обвинения в качестве доказательств.
Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства — начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году лидером Ливии Муаммара Каддафи.
12 октября 2020 года Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества, этот судебный процесс еще не завершен.