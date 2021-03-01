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1 марта
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Политика

Бывшего президента Франции признали виновным в коррупции и дали три года тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози суд признал виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых — условно, пишет РИА «Новости».

Николя Саркози, экс-президент Франции.
Николя Саркози, экс-президент Франции.
Сайт президента России

Прокуратура просила два реальных и два условных года. Так Саркози стал первым экс-главой республики, обвиняемым в коррупции и получившим реальный срок.

Также это второй случай за всю историю страны, когда к суду привлекают экс-президента — первым в 2011 году был Жак Ширак.

Судебный процесс над Саркози начался в ноябре 2020 года. СМИ окрестили как «дело о прослушке».

Дело о прослушке

Николя Саркози обвиняют в том, что в 2014 году он при помощи своего адвоката Тьерри Эрзога пытался получить сведения от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера о ходе другого расследования, которое касалось возможного незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны владелицы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур, пишет ТАСС.

В обмен на это экс-президент обещал судье помощь в получении должности в Монако. Переговоры шли по мобильным телефонам. Записи этих разговоров были перехвачены и использовались стороной обвинения в качестве доказательств.

Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства — начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году лидером Ливии Муаммара Каддафи.

12 октября 2020 года Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества, этот судебный процесс еще не завершен.

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