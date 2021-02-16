Бывший алтайский бизнес-омбудсмен Нестеров возглавил организацию единомышленников

Он называет «ЗаДЕЛО!» новой организацией единомышленников, обладающих огромным опытом деловых отношений.
Пока в ее состав входят более 25 предпринимателей и общественников, но есть и еще желающие.
«Это региональная ассоциация предпринимателей, граждан Алтайского края, участвующих на безвозмездной основе. В нее входят люди, которые хотят, чтобы наша экономика развивалась», — прокомментировал Павел Нестеров.
Уставная деятельность организации — это защита прав предпринимателей, содействие в развитии сферы малого и среднего бизнеса, а также продвижение инвестиционных проектов и защита прав потребителей.
Известно, что «ЗаДЕЛО!» зарегистрирована в 2010 году, но почти не работала до конца 2020 года.
27 ноября 2020 года алтайские парламентарии прекратили полномочия Павла Нестерова и утвердили Андрея Осипова в должности уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае.