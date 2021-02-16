Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Бывший алтайский бизнес-омбудсмен Нестеров возглавил организацию единомышленников

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров стал руководителем общественной организации «ЗаДЕЛО!», пишет «Политсибру».

Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин.

Он называет «ЗаДЕЛО!» новой организацией единомышленников, обладающих огромным опытом деловых отношений.

Пока в ее состав входят более 25 предпринимателей и общественников, но есть и еще желающие.

«Это региональная ассоциация предпринимателей, граждан Алтайского края, участвующих на безвозмездной основе. В нее входят люди, которые хотят, чтобы наша экономика развивалась», — прокомментировал Павел Нестеров.

Уставная деятельность организации — это защита прав предпринимателей, содействие в развитии сферы малого и среднего бизнеса, а также продвижение инвестиционных проектов и защита прав потребителей.

Известно, что «ЗаДЕЛО!» зарегистрирована в 2010 году, но почти не работала до конца 2020 года.

27 ноября 2020 года алтайские парламентарии прекратили полномочия Павла Нестерова и утвердили Андрея Осипова в должности уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость