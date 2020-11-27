Нового бизнес-омбудсмена утвердили в Алтайском крае

27 ноября алтайские парламентарии утвердили Андрея Осипова в должности уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Он сменил на этом посту Павла Нестерова.

Сначала депутаты досрочно прекратили полномочия бизнес-омбудсмена Павла Нестерова.

«Хочу поблагодарить Павла Аркадьевича за его многолетний труд. 7 лет он бессменно защищал права предпринимателей. Какой объем работы он перелопатил!» — сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

К добрым словам и пожеланиям Павлу Нестерову присоединились депутаты всех фракций, отметив его неравнодушие в работе с бизнес-сообществом.

«Больше 20 лет я и многие здесь сидящие знают Павла Аркадьевича и по депутатской, и по предпринимательской деятельности. История неумолимо движется вперед. К этому нужно относиться философски. Вы всегда среди нас и рядом с нами. По-человечески и от себя лично говорю вам слова благодарности за то, что вы сделали для нашего региона», — обратился к Нестерову спикер АКЗС Александр Романенко.

В ответ экс-омбудсмен также поблагодарил коллег за большую совместную работу и пожелал развития институту уполномоченного.

Для Андрея Осипова решение дать согласие на должность бизнес-омбудсмена далось непросто, сказал он, но в то же время новая работа будет интересна и «достаточно перспективна», с учетом того, что он сам много лет отдал бизнесу.

Андрей Осипов. Фото предоставлено пресс-службой Правительства.

«Деятельность по защите прав предпринимателей стала еще более актуальна с 2020 года, поскольку пандемия бросает вызовы не только гражданам, но и бизнесу. Конечно, главным в ближайшее время я считаю налаживание тесного контакта с бизнес-объединениями. Определенные наказы мне уже сформулировали», — прокомментировал Осипов.

Уполномоченный по правам предпринимателей назначается на 5 лет. В связи с переходом на новый пост Осипов лишается депутатского мандата, поскольку совмещать эти полномочия нельзя.

Что известно об Андрее Осипове

Андрей Осипов родился 22 апреля 1964 года в Барнауле, окончил Алтайский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» и имеет ученое звание доцента по данной специальности.

В 2014 году с отличием закончил юрфак Алтайской академии экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 1990 года работал заведующим отделом страховой медицины страховой компании «Сибирь — АСКО», потом назначен первым заместителем генерального директора компании «АСКО-МЕД» и позже ее гендиректором.

Возглавлял алтайский филиал «СМК РЕСО-Мед» и «АСКО-МЕД-ПЛЮС».

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. пресс-служба АКЗС

В 2006 — 2016 годах заведовал кафедрой экономики и менеджмента АГМУ.

В политике с 2000 года. Начинал с депутата Барнаульской городской Думы, потом ушел трудиться в Алтайский краевой Совет народных депутатов в качестве заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной защите населения, с 2008 года был заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке, возглавил комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан.

С октября 2016 года — председатель комитета по правовой политике.

Также Андрей Осипов с 2001 года возглавляет попечительский Совет Алтайского краевого отделения Российского Детского фонда и ведет большую благотворительную работу.

Женат. Есть два взрослых сына, внук и внучка.

Куда ушел Павел Нестеров

В середине ноября Нестеров согласился стать общественным помощником депутата Госдумы Даниила Бессарабова.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Павел Нестеров занимался предпринимательством с 1990 года, в 2004—2013 годах был депутатом АКЗС, возглавлял Общественный совет при губернаторе по предпринимательству (2003−2007 годы), АСП (2007−2012 годы), реготделение «Опоры России» (2005−2013 годы).

Также он руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» реготделения ОНФ.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей стал 14 октября 2013 года, в октябре 2018 года его переназначили на сессии АКЗС.