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Политика

Алтайский бизнес-омбудсмен стал помощником депутата Бессарабова

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров согласился стать общественным помощником депутата Госдумы Даниила Бессарабова. Об этом думец сообщил в Instagram.

Павел Нестеров на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Павел Нестеров на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Вместе они займутся «актуальными проблемами предпринимательской сферы» и будут разрабатывать законы, «нужные для развития экономики в это непростое время».

«Павел Аркадьевич доказал, что он — профессионал в своей деятельности, его знают в регионе и уважают в предпринимательской среде», — отметил Бессарабов.

Павел Нестеров планирует уйти в отставку с поста бизнес-омбудсмена в ближайшее время.

Его место в случае одобрения депутатами займет Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике.

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