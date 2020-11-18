Алтайский бизнес-омбудсмен стал помощником депутата Бессарабова

Вместе они займутся «актуальными проблемами предпринимательской сферы» и будут разрабатывать законы, «нужные для развития экономики в это непростое время».
«Павел Аркадьевич доказал, что он — профессионал в своей деятельности, его знают в регионе и уважают в предпринимательской среде», — отметил Бессарабов.
Павел Нестеров планирует уйти в отставку с поста бизнес-омбудсмена в ближайшее время.
Его место в случае одобрения депутатами займет Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике.