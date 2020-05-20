Бывший алтайский чиновник перебрался на Камчатку

Бывший работник администрации Алтайского края, а потом Приморья и Красноярского края Павел Ясевич решил перебраться на Камчатку. Об этом сообщило издание « Восток-Медиа ».

Приморье экс-глава департамента внутренней политики покинул в январе 2019 года, а вернулся в апреле того же года. Ясевич работал заместителем регионального секретаря партии «Единая Россия» и замруководителя аппарата правительства.

Должность, на которую пригласили чиновника, пока не известна. Сам он подтвердил свой уход.

Кто такой Павел Ясевич

Уроженец Владивостока в 2001 году окончил факультет социологии Алтайского государственного университета. Работал заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России» в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края.

В начале 2015 года Ясевич оказался в центре скандала. Как выяснил руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Станислав Андрейчук, чиновник, поступив на госслужбу, не ликвидировал свое ИП. Ясевич объяснял тогда, что просто забыл о его существовании и в качестве индивидуального предпринимателя давно не работал, бизнесом не занимался.

Прокуратура направила губернатору края представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Вскоре после этого Ясевич закрыл ИП, а в администрации ему объявили выговор.

В Алтайском крае Ясевич также, в частности, курировал проведение выборов 2016-го года в муниципалитетах, объединение Камня-на-Оби и Каменского района. Именно его, по неофициальным данным, записали в виновные за провал выборов в Камне в 2016 году, где «Справедливая Россия» одержала безоговорочную победу над единороссами. Хотя к тому времени он уже три месяца жил в Приморье.