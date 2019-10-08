Бывший алтайский сенатор Михаил Щетинин пошел работать в столичный вуз

Экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин получил должность проректора по научной работе «Московского госуниверситета пищевых производств». Ранее сообщалось, что он может возглавить постоянное представительство Алтайского края в Москве, но назначение так и не произошло.

Когда Михаил Щетинин пришел работать в МГУПП, точно не известно: информации в разделе «Новости» по этому поводу на сайте университета нет. Данные о бывшем алтайском сенаторе размещены только в блоке «Руководство».

При этом он остается заведующим кафедрой технологии продуктов питания АлтГТУ. В пресс-службе учебного заведения сообщили, что в прошлом году Михаил Щетинин даже вел лекции.

Как он будет совмещать две должности в Москве и в Барнауле, в «политехе» не уточняют.

Рассказывают, что Михаил Щетинин категорически не желал ни уходить на пенсию, ни уезжать из столицы. Еще в период предвыборной губернаторской кампании Томенко циркулировала информация, что он готов даже поспорить за место сенатора со своим бывшим начальником — экс-губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года. www. altairegion22.ru

Однако это ему не удалось. И тогда он переключился на пост руководителя представительства в Москве. Но и здесь произошла осечка. Эту должность за собой сохранил Николай Борисенко.

Что известно о Щетинине?

В 1990-х и начале «нулевых» Михаил Щетинин работал в городских структурах Барнаула: замглавы и главой Железнодорожного района, депутатом гордумы, где он был председателем экономического комитета.

Вся его карьера в краевых и федеральном органах власти состоялась при Александре Карлине. В 2007 году Щетинин возглавил Главное управление экономики и инвестиций региона.

На этом посту, помимо многочисленных поездок, Щетинин запомнился презентацией и ведением масштабных многомиллиардных инвестпроектов, объединенных в стратегический блок «Алтайское Приобье»: «Бирюзовая Катунь», «Алтаймясопром», «Западное» и других. Судьба некоторых из них оказалась плачевной.

Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года Олег Богданов

Такую же участь постиг французские виноградники в Алтайском районе, которые активно продвигал Щетинин. Несмотря на то, что проект с треском провалился, он продолжал рассказывать, что алтайское вино «становится все лучше и лучше».