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Политика

Бывший депутат Госдумы спустя 15 лет вернулся в правительство Алтая

Бывший депутат Госдумы Иван Белеков стал советником главы Республики Алтай Олега Хорохордина, сообщили «Новости Горного Алтая».

Иван Белеков.
Иван Белеков.
er-gosduma.ru

В новой должности он будет заниматься вопросами международных отношений, а также сохранения и развития алтайского языка.

Белеков был депутатом Госдумы седьмого созыва, входил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Представлял Кемеровскую, Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

В 90-е годы Белеков был вице-премьером Республики Алтай, до 2006 года занимал пост министра культуры и кино, потом ушел в Госсобрание, а затем — в Госдуму.

Ранее выходец из КГБ Валерий Барабанов не продержался и месяца в качестве советника главы Алтая по вопросам внутренней политики.

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