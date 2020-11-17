Выходец из КГБ не продержался и месяца в качестве советника главы Алтая

Доктор исторических наук, профессор, политтехнолог, в прошлом — сотрудник КГБ и ФСБ Барабанов оставил свой пост 9 ноября.

В конце октября, когда уже было известно о его назначении на пост советника главы Алтая Олега Хорохордина, депутат Госсобрания республики Мария Демина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на давление, шантаж и угрозы со стороны Валерия Барабанова, пишет издание.

3 ноября появились сообщения о том, что правоохранители начали проверку в отношении Барабанова, а 9 ноября его заметили в прокуратуре.

В тот же день Барабанов уволился.

Добавим, что Мария Демина была в числе тех, кто ранее пытался инициировать процедуру импичмента Хорохордина.

Депутаты упрекали главу Алтая в том, что он скрывает проблемы региона за «победными» докладами и замалчивает болевые вопросы.