Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Выходец из КГБ не продержался и месяца в качестве советника главы Алтая

Советник главы Республики Алтай по вопросам внутренней политики Валерий Барабанов уволился, пишет «Политсибру».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Доктор исторических наук, профессор, политтехнолог, в прошлом — сотрудник КГБ и ФСБ Барабанов оставил свой пост 9 ноября.

В конце октября, когда уже было известно о его назначении на пост советника главы Алтая Олега Хорохордина, депутат Госсобрания республики Мария Демина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на давление, шантаж и угрозы со стороны Валерия Барабанова, пишет издание.

3 ноября появились сообщения о том, что правоохранители начали проверку в отношении Барабанова, а 9 ноября его заметили в прокуратуре.

В тот же день Барабанов уволился.

Добавим, что Мария Демина была в числе тех, кто ранее пытался инициировать процедуру импичмента Хорохордина.

Депутаты упрекали главу Алтая в том, что он скрывает проблемы региона за «победными» докладами и замалчивает болевые вопросы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость