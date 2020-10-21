Глава Алтая взял в советники выходца из КГБ

Известно, что Барабанов 15 лет проработал в компании «ЕвразХолдинг», где занимался внешними и внутренними коммуникациями, взаимодействием с госорганами, некоммерческими организациями и СМИ, а до этого служил в КГБ и ФСБ.
Его характеризуют как антикризисного менеджера и специалиста по противодействию коррупционным преступлениям.
«Некоторые чиновники правительства, руководители и депутаты, узнав о прошлой службе Барабанова, поспешили заняться расчисткой своих „авгиевых конюшен“», — сообщили источники.
Ранее эксперты спрогнозировали отставку главы Республики Алтай.