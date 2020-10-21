Глава Алтая взял в советники выходца из КГБ

Советником главы Республики Алтай Олега Хорохордина по вопросам внутренней политики стал доктор исторических наук, профессор, политтехнолог Валерий Барабанов, пишут «Новости Горного Алтая».

Известно, что Барабанов 15 лет проработал в компании «ЕвразХолдинг», где занимался внешними и внутренними коммуникациями, взаимодействием с госорганами, некоммерческими организациями и СМИ, а до этого служил в КГБ и ФСБ.

Его характеризуют как антикризисного менеджера и специалиста по противодействию коррупционным преступлениям.

«Некоторые чиновники правительства, руководители и депутаты, узнав о прошлой службе Барабанова, поспешили заняться расчисткой своих „авгиевых конюшен“», — сообщили источники.

Ранее эксперты спрогнозировали отставку главы Республики Алтай.