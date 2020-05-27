Бывший глава российского региона подал в суд на Путина

Ответчиком в иске указан президент Российской Федерации.

Заявление Игнатьева суд принял к производству 21 мая. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 июня в 10.00. Дело будет рассматривать судья Вячеслав Кириллов. Больше подробностей в картотеке суда нет.

Утрата доверия

Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января. Причиной такого решения стала утрата доверия. В этот же день врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев, пишут « ».

Скандал с МЧС и СМИ

За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. Дело в том, что в середине января Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников регионального управления МЧС подпрыгивать на месте за ключами от пожарных автомобилей.

Видео с инцидентом вызвало общественный резонанс.

В региональном управлении МЧС поведение Игнатьева назвали «дружеской шуткой». В пресс-службе главы Чувашии утверждали, что Игнатьев поднял ключи высоко для того, чтобы их все могли увидеть.

Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать Михаила Игнатьева на вменяемость.

За несколько дней до этого инцидента экс-глава Чувашии на мероприятии в честь Дня печати нелестно отозвался о журналистах, критикующих власть и заявил, что их «надо мочить». Позже он извинился за высказывание.

<Игнатьев был главой Чувашии с августа 2010 г. До этого в течение восьми лет он работал на посту министра сельского хозяйства региона.>