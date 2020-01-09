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Политика

Бывший кемеровский вице-губернатор не явился на свой суд по делу о «принуждении к сотрудничеству»

Бывшего вице-губернатора Кемеровской области, экс-главу департамента угольной промышленности Евгения Хлебунова судят за превышение полномочий с причинением тяжких последствий, пишет «Тайга.инфо».

Суд
Суд
СС0

Первое заседание должно было пройти 31 декабря 2019 года, но подсудимый не явился. Следующее назначено на 17 января.

По данным портала «Бузотер-медиа», Хлебунов обвиняется в «принуждении угольных компаний к социально-экономическому сотрудничеству с администрацией области».

Примечательно, что дело рассматривает судья, который также занимается делом о вымогательстве на угольном разрезе «Инской».

В этом деле Хлебунов упоминался как представитель областной администрации, который по указанию экс-главы региона Амана Тулеева вместе с вице-губернатором по промышленности Александром Данильченко приезжал на шахту из-за забастовки рабочих.

Также стоит отметить, что в конце декабря 2019 года другому вице-губернатору Александру Решетову (экс-главе комитета по управлению госимуществом) гособвинение запросило 5 лет условного наказания по обвинению в мошенничестве.

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