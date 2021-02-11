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11 февраля
Политика

Бывший куратор Алтайского края Максим Топилин ушел с поста главы Пенсионного фонда

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, который в свое время возглавлял Минтруд и курировал Алтайский край в целях улучшения социально-экономической ситуации в регионе, покинул пост в ПФР, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника в правительстве.

Максим Топилин и Виктор Томенко.
Максим Топилин и Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По имеющимся данным, накануне Топилин объявил о своем уходе сотрудникам фонда. Отставка Топилина, как отмечает издание, может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, а главы ПФР могли счесть неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса.

Еще один источник утверждает, что Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительства.

Максим Топилин.
Максим Топилин.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Кто такой Максим Топилин

Максим Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, по специальности — экономист. В 1994—2001 годах работал в аппарате правительства РФ.

С лета 2001 года по весну 2004 года был заместителем министра труда и социального развития. Затем был руководителем Федеральной службы по труду и занятости. С мая 2012 года по январь 2020 года Топилин занимал должность министра труда и социальной защиты. Затем был назначен председателем правления ПФР.

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