27 июня
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Политика

Бывший "серый кардинал Кремля" озвучил свою позицию о частных военных компаниях

Бывший помощник главы государства и замглавы президентской администрации Владислав Сурков озвучил свою позицию насчет частных военных компаний (ЧВК).

Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Он выступил против частных военных компаний в России и считает, что нельзя легитимизировать «по сути своей антиинституциональный» институт.

И обосновал — в наших Вооруженных силах есть контрактная система. По мнению Суркова, контрактную систему нужно усложнить, сделать более гибкой, если нужно. Но "играть" в ЧВК не нужно.

Сурков напомнил — ЧВК создавались для участия в прокси-войнах.

"Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — заявил Сурков в интервью, которое опубликовал в своем телеграм-канале близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков.

Идея частных военных компаний заимствована у США и не соответствует российской военной и политической культуре, заявил Сурков, пишет РБК.

На вопрос о причинах мятежа Сурков напомнил — в 1980 году основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был одним из «гопников», напавших на женщину в Ленинграде и ограбивших ее, указывает bfm.ru. И это все, что нужно знать о Пригожине, уверен Сурков.

О Суркове

Ранее бывший помощник президента Сурков рассказал о своих врагах и о работе на госслужбе.

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Многие СМИ называли Суркова «серым кардиналом Кремля».

Этапы биографии

Сурков в разное время с 1999 по 2011 год занимал должности замглавы администрации президента России, замруководителя администрации — помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля.

В 2011—2013 годах занимал пост вице-премьера. С 2013 года по начало 2020 года он снова работал помощником президента. В этой роли курировал управление администрации главы государства по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года Сурков занимался курированием украинского направления и вопросов урегулирования конфликта в Донбассе.

Путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание», заявлял в октябре 2019-го Владислав Сурков.

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