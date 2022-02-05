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Политика

Bloomberg случайно сообщило о вторжении России на Украину

Американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторглась на Украину».

Флаг Украины.
Флаг Украины.
СС0

Как объяснило руководство, произошла случайная ошибка.

«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — цитирует ТАСС сообщение Bloomberg.

New York Post опубликовал фотографию изначального заголовка агентства — он был на их сайте около 30 минут. Публикацию уже удалили.

Ранее The New York Times опубликовало статью, в которой призвали отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО.

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