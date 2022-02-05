Bloomberg случайно сообщило о вторжении России на Украину

Как объяснило руководство, произошла случайная ошибка.

«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — цитирует ТАСС сообщение Bloomberg.

New York Post опубликовал фотографию изначального заголовка агентства — он был на их сайте около 30 минут. Публикацию уже удалили.

Ранее The New York Times опубликовало статью, в которой призвали отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО.