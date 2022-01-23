Принятие Украины в НАТО призвали отложить на десятки лет

Политолог из США Росс Даутат назвал разумной идею отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет.
«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», — подчеркнул он.
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.
Эксперт считает, что отказ Киеву в приеме в НАТО посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях.
«И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной», — уточнил Даутат.
Ранее на Украине начали распространять инструкцию на случай войны.