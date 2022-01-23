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Политика

Принятие Украины в НАТО призвали отложить на десятки лет

The New York Times опубликовало статью, в которой призвали отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости».

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

Политолог из США Росс Даутат назвал разумной идею отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет.

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», — подчеркнул он.

По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.

Эксперт считает, что отказ Киеву в приеме в НАТО посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях.

«И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной», — уточнил Даутат.

Ранее на Украине начали распространять инструкцию на случай войны.

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