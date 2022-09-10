Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял более 270 военнослужащих.

Ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93 механизированной бригады в районе Артёмовска. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц военной техники. Ударами высокоточного оружия в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов, боевая машина РСЗО HIMARS и гаубица М 777. Средствами ПВО за сутки сбиты шесть беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».