Главное за 9 сентября
Минобороны РФ, брифинг 9 сентября
Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял более 270 военнослужащих.
Ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93 механизированной бригады в районе Артёмовска. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц военной техники. Ударами высокоточного оружия в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов, боевая машина РСЗО HIMARS и гаубица М 777. Средствами ПВО за сутки сбиты шесть беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 827 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет.
- За сутки зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар, сообщило Минобороны РФ. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнём огневые средства противника были подавлены.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.
- Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показана переброска российских войск на харьковское направление.
- Российская армия предпринимает попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил назначенный Россией глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, аналогичная ситуация происходит около поселка Шевченково.
- Число беженцев, прибывших в РФ с Украины и из Донбасса, превысило 4 млн человек, сообщает ТАСС.
- Жителей Харьковской области из-за обстрелов ВСУ эвакуируют в ЛНР и Россию. Женщин с детьми, эвакуированных из Изюма, Купянска и Великого Бурлака Харьковской области, примут в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на совет министров региона. Его председатель Андрей Алексеенко ранее занимал пост мэра Краснодара.
- Совет ЕС окончательно утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступит в силу 12 сентября. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней, а всех владельцев виз проверять на «угрозы безопасности».
Экономика, что с ней происходит
- Стоимость восстановления Украины после военных действий составит 349 млрд долларов, сообщили в совместном заявлении Еврокомиссия, Киев и Всемирный банк.
- Госдолг стран еврозоны достиг 97% их суммарного ВВП, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
- По меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников. Страны ЕС не согласовали потолок цен на газ из РФ, Еврокомиссия представит новые энергетические предложения на следующей неделе, сообщила еврокомиссар Симсон.
- Министры экономики ЕС рассмотрят выделение Украине 5 млрд евро помощи, которую предложила Еврокомиссия.
- Объем Фонда национального благосостояния за август 2022 года уменьшился на 286 млрд рублей — до 11,87 трлн рублей.
- Инфляция в России в августе в годовом выражении замедлилась до 14,3% с 15,1% в июле, сообщил Росстат.
- Уровень зарегистрированной безработицы в РФ на начало сентября остается рекордно низким — число официальных безработных сейчас составляет 665 тыс. человек, что не превышает 0,9% от количества всех занятых.
- Владимир Путин заявил, что беднейшие страны получили только 3% украинского зерна, этот объем надо увеличивать. Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам сотни тысяч тонн калийных удобрений, которые скопились в портах Европы.
- Почти 2,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки.
- Вице-премьер России Александр Новак отметил, что создание международного транспортного коридора является очень важным направлением трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Азербайджана.
- Правительство РФ продлило на два года — до 31 августа 2024 г. пошлину на экспорт сои, запретило экспорт рапса до 28 февраля 2023 года.
- Нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила, что продала свой бизнес в России местному менеджменту.
Политика: встречи и обсуждения
- Мария Захарова заявила, что Россия не будет принимать зеркальные меры на введение визового режима со стороны Украины. «Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев», — сказала Мария Захарова журналистам.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным цены на газ. Он выразил надежду, что Анкара получит его на выгодных для нее условиях. Турецкий президент сообщил, что обсудит с господином Путиным поставки зерна на саммите ШОС в Самарканде.
- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он заявил, что Китай с полным пониманием относится ко всем мерам России по защите своих интересов на Украине и оказывает содействие, что Россия и КНР будут совместно бороться с экспансией НАТО и «двойным сдерживанием» Москвы и Пекина.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса увеличивать поставки оружия Украине даже в ущерб своим запасам. «Предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе», — заявил он.
Реакции: люди, сообщества
- Российский космонавт Анна Кикина отправилась в США для тренировки перед запуском Crew Dragon.
- Москвичи принесли десятки букетов к посольству Великобритании в Москве после сообщения о смерти королевы Елизаветы II. Кроме того, жители Москвы оставляют у стен британского диппредставительства открытки с соболезнованиями и свечи, сообщает ТАСС.
- В Иркутске отменили концерт пианистки Полины Осетинской, которая ранее высказалась против спецоперации.
Информация, которую вы могли пропустить
- Air Moldova возобновляет прямые рейсы в Москву из Кишинева с 1 октября. Прямое авиасообщение между Россией и Молдавией было прервано 24 февраля.
- Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. оборотного штрафа, сообщает «Интерфакс».
- Минюст РФ исключил фонд «Гуманитарное действие» из реестра НКО-иноагентов. Основаниями для исключения стали прекращение организацией выполнения функций иноагента. При этом в список физлиц-иноагентов Минюст внес журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка Тамару Эйдельман. В реестр СМИ-иноагентов внесены публицист Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,47 ₽
- EUR 60,86 ₽
Хороших выходных! Вот что произошло 8 сентября: «Цена контрнаступления, въезд россиянам в Прибалтику закрывают, а Елизавета Вторая ушла из жизни».