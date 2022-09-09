Цена контрнаступления, въезд россиянам в Прибалтику закрывают, а Елизавета Вторая ушла из жизни. Что еще произошло 8 сентября

Что произошло 8 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 8 сентября

Минобороны РФ , брифинг 8 сентября Поражены пункты управления 63 механизированной бригады, живая сила и военная техника 46 аэромобильной, 57 мотопехотной и 28 механизированной бригад. Уничтожен склад боеприпасов. Истребительной авиацией сбит Су-25 воздушных сил Украины. В результате больших потерь от ударов по позициям 59 мотопехотной украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы. Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих. Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95 десантно-штурмовой бригады и 81-й аэромобильной бригады. Уничтожено до 120 военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники. За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72 механизированной, 58 и 53 мотопехотных бригад, 1 танковой бригады, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников, а также баллистическая ракета «Точка-У». Перехвачены в воздухе 19 снарядов РСЗО, в том числе 16 — HIMARS, и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц спецтехники.

Вооруженные силы Украины обстреляли контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка в освобожденной части Запорожской области , сообщил ТАСС со ссылкой телеканал «Запорожье-24».

в освобожденной части Запорожской области сообщил ТАСС со ссылкой телеканал «Запорожье-24». Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян. «Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и (…) с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях», — говорится в заявлении.

В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Она правила страной 70 лет. После ее смерти престол перейдет старшему сыну Чарльзу. Он будет Карлом III.

Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи , земли «под Николаевом , под Харьковом , в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат , которых послали на верную гибель», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Экономика , что с ней происходит

ЕЦБ второй раз в истории повысил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до рекордных с 2011 года 1,25%, ставка по депозитам — до 0,75%. Регулятор готов жертвовать экономическим ростом , чтобы справиться с рекордной инфляцией , несмотря на опасения рецессии в еврозоне , пишет FT

Регулятор готов жертвовать экономическим ростом чтобы справиться с рекордной инфляцией несмотря на опасения рецессии в еврозоне пишет FT Спад экономики РФ по итогам 2022 года составит менее 3%, сообщил замглавы Минэкономразвития.

Минфин США продлил до 7 декабря срок действия разрешения , позволяющего американцам платить налоги , сборы и импортные пошлины в России.

срок действия разрешения позволяющего американцам платить налоги сборы и импортные пошлины в России. Бельгия выступает за ограничение цен в Европейском союзе не только на российский газ , но и на все импортное голубое топливо , сообщает Reuters.

выступает за ограничение цен в Европейском союзе не только на российский газ но и на все импортное голубое топливо сообщает Reuters. Банк России будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля , заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Для лиц из недружественных стран установлен особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью — ТАСС:

— Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать правкомиссия.

— Попавшим под санкции банкам разрешается выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях;

— ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, разрешается не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран.

Восточный экономический форум официально завершен , на нем было заключено 290 соглашений на сумму 3,27 трлн рублей , сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

на нем было заключено 290 соглашений на сумму , сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. «Аэрофлот» с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования , заявили в компании — ТАСС.

перейдет на отечественную систему бронирования заявили в компании — ТАСС. В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 млн , 527 тыс. долларов США. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года , пишет ТАСС со ссылкой на данные от Ассамблеи экспортеров страны.

США. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года пишет ТАСС со ссылкой на данные от Ассамблеи экспортеров страны. Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton окончательно ушла с российского рынка , продав бизнес местному менеджменту , заявили в компании.

окончательно ушла с российского рынка продав бизнес местному менеджменту заявили в компании. Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила о полном уходе из России , сообщил журнал Billboard.

Германский производитель программного обеспечения SAP планирует распродать всю вычислительную технику , которая находится в собственности компании в России. Речь идет о серверах , коммутаторах , системах хранения данных , сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика: встречи и обсуждения

Украина добивается создания через ООН «международного механизма» для взыскания с России более 300 млрд долларов в качестве компенсации ущерба , якобы причиненного в результате проведения специальной военной операции , заявил министр юстиции Украины Денис Малюська .

якобы причиненного в результате проведения специальной военной операции заявил министр юстиции Украины . Россия и Украина могут в течение ближайших двух недель обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. С такой инициативой выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси .

. «Россия не собирается закрываться от жителей Евросоюза , все , кто хотят посетить Россию , будут иметь для этого возможность», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает , что финансовый суверенитет страны означает «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». Об этом пишет ТАСС.

Силуанов напомнил, что в истории России было много сложных периодов, когда разбалансированность в финансах приводила к дестабилизации социально-экономического развития страны. «Когда у нас одна надежда только на то, дадут ли нам в долг или нет», — пояснил он.

Российские финансовые власти в ближайшие 10−12 лет могут сосредоточиться на повышении безопасности , укреплении экономической независимости от других стран , заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24».

Реакции: люди , сообщества

Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР принял Владимир Путин , деньги были выделены из резервного фонда главы государства , сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия комплекса.

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Движение по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 Москва-Казань запущено , передает ТАСС.

Трасса М-12 получит выход на Корею, Монголию и Китай, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Луганске открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст установлен возле пересечения улиц Пушкина и Владимира Даля.

Выдача наличных , зачисленных на валютный счет в банке с 9 сентября года , будет проводиться в рублях по курсу банка , сообщили в ЦБ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 55,43₽

EUR 56,44₽

Отличной пятницы! Вот что произошло 7 сентября: «Освобождение Кодемы, Россия проводит Восточный экономический форум, IKEA нашла новую площадку для торговли».