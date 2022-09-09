11 сентября
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Политика

Цена контрнаступления, въезд россиянам в Прибалтику закрывают, а Елизавета Вторая ушла из жизни. Что еще произошло 8 сентября

Что произошло 8 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 8 сентября

Минобороны РФ, брифинг 8 сентября

Поражены пункты управления 63 механизированной бригады, живая сила и военная техника 46 аэромобильной, 57 мотопехотной и 28 механизированной бригад. Уничтожен склад боеприпасов.

Истребительной авиацией сбит Су-25 воздушных сил Украины.

В результате больших потерь от ударов по позициям 59 мотопехотной украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.

Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.

Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95 десантно-штурмовой бригады и 81-й аэромобильной бригады. Уничтожено до 120 военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72 механизированной, 58 и 53 мотопехотных бригад, 1 танковой бригады, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.

Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников, а также баллистическая ракета «Точка-У».

Перехвачены в воздухе 19 снарядов РСЗО, в том числе 16 — HIMARS, и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц спецтехники.

  • Вооруженные силы Украины обстреляли контрольно-пропускной пункт в городе Васильевка в освобожденной части Запорожской области, сообщил ТАСС со ссылкой телеканал «Запорожье-24».

  • Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян. «Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и (…) с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях», — говорится в заявлении.

  • В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Она правила страной 70 лет. После ее смерти престол перейдет старшему сыну Чарльзу. Он будет Карлом III.
  • Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи, земли «под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Экономика, что с ней происходит

  • ЕЦБ второй раз в истории повысил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до рекордных с 2011 года 1,25%, ставка по депозитам — до 0,75%. Регулятор готов жертвовать экономическим ростом, чтобы справиться с рекордной инфляцией, несмотря на опасения рецессии в еврозоне, пишет FT
  • Спад экономики РФ по итогам 2022 года составит менее 3%, сообщил замглавы Минэкономразвития.
  • Минфин США продлил до 7 декабря срок действия разрешения, позволяющего американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
  • Бельгия выступает за ограничение цен в Европейском союзе не только на российский газ, но и на все импортное голубое топливо, сообщает Reuters.
  • Банк России будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
  • Для лиц из недружественных стран установлен особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью — ТАСС:

— Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать правкомиссия.
— Попавшим под санкции банкам разрешается выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях;
— ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, разрешается не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран.

  • Восточный экономический форум официально завершен, на нем было заключено 290 соглашений на сумму 3,27 трлн рублей, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
  • «Аэрофлот» с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования, заявили в компании — ТАСС.
  • В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 млн, 527 тыс. долларов США. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные от Ассамблеи экспортеров страны.
  • Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton окончательно ушла с российского рынка, продав бизнес местному менеджменту, заявили в компании.
  • Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила о полном уходе из России, сообщил журнал Billboard.
  • Германский производитель программного обеспечения SAP планирует распродать всю вычислительную технику, которая находится в собственности компании в России. Речь идет о серверах, коммутаторах, системах хранения данных, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика: встречи и обсуждения

  • Украина добивается создания через ООН «международного механизма» для взыскания с России более 300 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, якобы причиненного в результате проведения специальной военной операции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
  • Россия и Украина могут в течение ближайших двух недель обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. С такой инициативой выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
  • «Россия не собирается закрываться от жителей Евросоюза, все, кто хотят посетить Россию, будут иметь для этого возможность», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
  • Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что финансовый суверенитет страны означает «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». Об этом пишет ТАСС.

Силуанов напомнил, что в истории России было много сложных периодов, когда разбалансированность в финансах приводила к дестабилизации социально-экономического развития страны. «Когда у нас одна надежда только на то, дадут ли нам в долг или нет», — пояснил он.

  • Российские финансовые власти в ближайшие 10−12 лет могут сосредоточиться на повышении безопасности, укреплении экономической независимости от других стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24».

Реакции: люди, сообщества

  • Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР принял Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия комплекса.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Движение по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 Москва-Казань запущено, передает ТАСС.

Трасса М-12 получит выход на Корею, Монголию и Китай, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

  • В Луганске открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст установлен возле пересечения улиц Пушкина и Владимира Даля.
  • Выдача наличных, зачисленных на валютный счет в банке с 9 сентября года, будет проводиться в рублях по курсу банка, сообщили в ЦБ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 55,43₽
  • EUR 56,44₽

Отличной пятницы! Вот что произошло 7 сентября: «Освобождение Кодемы, Россия проводит Восточный экономический форум, IKEA нашла новую площадку для торговли».

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