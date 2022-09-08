Освобождение Кодемы, Россия проводит Восточный экономический форум, IKEA нашла новую площадку для торговли. Что еще произошло 7 сентября

Высокоточными ударами поражен пункт управления 24 механизированной бригады, живая сила и военная техника 46 аэромобильной бригады, а также 61 пехотной бригады. В результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406 артиллерийской бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО уничтожен украинский МиГ-29, а также сбит Су-25 воздушных сил Украины.

В связи с большими потерями личный состав 57 мотопехотной бригады отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.

Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено хранилище топлива для военной техники объемом более 5,5 тысяч тонн.

Нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ). Уничтожено до 30 бойцов и 10 единиц автомобильной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113 бригады территориальной обороны уничтожено до 40 и ранено более 80 бойцов.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.

В районе населенного пункта Константиновка уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».

Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Средствами ПВО за сутки сбиты 8 украинских беспилотников.