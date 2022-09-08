Освобождение Кодемы, Россия проводит Восточный экономический форум, IKEA нашла новую площадку для торговли. Что еще произошло 7 сентября

Главное за 7 сентября
Минобороны РФ, брифинг 7 сентября
Высокоточными ударами поражен пункт управления 24 механизированной бригады, живая сила и военная техника 46 аэромобильной бригады, а также 61 пехотной бригады. В результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406 артиллерийской бригады ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО уничтожен украинский МиГ-29, а также сбит Су-25 воздушных сил Украины.
В связи с большими потерями личный состав 57 мотопехотной бригады отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.
Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.
Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено хранилище топлива для военной техники объемом более 5,5 тысяч тонн.
Нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ). Уничтожено до 30 бойцов и 10 единиц автомобильной техники.
Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113 бригады территориальной обороны уничтожено до 40 и ранено более 80 бойцов.
За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
В районе населенного пункта Константиновка уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».
Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Средствами ПВО за сутки сбиты 8 украинских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц спецтехники.
- ВС РФ освободили населенный пункт Кодема в ДНР.
- Перехвачены 20 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У».
- Штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» был взорван в Мелитополе Запорожской области.
- Никто не пострадал при взрыве у штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, сообщил в эфире телеканале «Соловьев Live» председатель движения Владимир Рогов.
- Обстрелы, повредившие 6 сентября ЛЭП между ЗАЭС и близлежащей ТЭС, наглядно демонстрируют угрозу ядерной безопасности на объекте, заявили в МАГАТЭ.
- Россия запрашивает проведение 8 сентября заседания Совета Безопасности ООН по проблеме западных поставок вооружений на Украину, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
- Провести референдумы о вхождении в состав России в Донбассе и на украинских территориях, которые оказались под контролем российских военных во время «военной операции», было бы правильно и символично 4 ноября — в День народного единства, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
- 7 сентября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), которая продолжалась три с половиной часа.
Экономика, что с ней происходит
- Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года, говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
- Согласованы все вопросы по поставкам нефтепродуктов в Монголию, заявил российский президент Владимир Путин.
- Страны ЕС с начала 2022 года сократили поставки газа из РФ на 48%, с учетом Великобритании — на 49%, сообщили в Газпроме.
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля.
- Еврокомиссия предлагает всем странам Евросоюза сократить потребление электроэнергии на 10% и еще на 5% в пиковые часы, сообщило агентство Reuters.
- Газохранилища в ЕС заполнены на 82%, тогда как Евросоюз ставил задачу заполнить их до 80% к 1 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Недельная дефляция в России замедлилась до 0,13% с 0,16%, сообщили в Росстате.
- Годовая инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября замедлилась до 14,08% с 14,31% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.
- Международные резервы РФ в августе снизились на 1,95%, до 565,7 млрд долларов, сообщили в ЦБ.
- Два судна с продовольствием Украины зашли в порты назначения в Испании и Румынии, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic. Сухогруз Seajoy с 64,215 тыс. тонн кукурузы с Украины достиг испанского порта Картахена, а танкер Mavka с 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла подошел к румынской Констанце.
- Производителям зерна дополнительно выделят 10 млрд рублей, в РФ собрано уже 125 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе.
- Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций, окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту РФ.
Политика: встречи и обсуждения
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Российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
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Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуацию на Украине и возможности дальнейшей конкретной поддержки Киева, включая восстановление страны, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине, и назвал металлолом поставляемое Западом на Украину вооружение. По его словам, Турция продолжит проводить взвешенную политику в отношении России и Украины для урегулирования ситуации.
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Россия ничего не потеряла и не потеряет при проведении специальной военной операции на Украине, но укрепила свой суверенитет, уверен Владимир Путин.
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал президент. Об этом пишет ТАСС.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию Financial Times о том, что Кремль якобы звонит уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться. По словам пресс-секретаря президента, «многие из-за границы звонят сюда».
Реакции: люди, сообщества
- Введение потолка цен на российскую нефть создает огромные риски, так как может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что план G7 согласовать предельную цену для покупки российской нефти не сработает так, как задумывалось. Его едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны, которые зависят от российских поставок.
- В Германии кончились места для украинских беженцев. Об этом сообщает RND со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел ФРГ. 12 из 16 федеральных земель Германии уже объявили о нехватке мест для беженцев с Украины и закрыли систему первичного распределения прибывающих.
Информация, которую вы могли пропустить
- Платформа CDEK. Shopping запустила доставку товаров IKEA из Турции. Пока речь идет о текстиле и посуде, но планируется, что в будущем станет возможна доставка крупногабаритной мебели.
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В ДНР направили в суд дело 24 участников запрещенной в РФ террористической организации «Азов"*, сообщили в Генпрокуратуре республики.
*запрещена на территории РФ
- Электронная въездная виза в Россию может быть запущена для 52 стран, этот вопрос требуется обсудить с МИД, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
- МВД России объявило в розыск президента фестиваля «Артдокфест» режиссера Виталия Манского по уголовной статье, которая не указывается. Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на Манского, обвинив его в клевете. Адвокат Михалкова Павел Астахов подтвердил, что режиссер действительно подал заявление.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 55,43₽
- EUR 56,44₽
Отличного дня! Вот что произошло 6 сентября: «Энергодар остался без электричества, конец упрощенному визовому режиму, а Венгрия просит ЕС снять санкции с Алишера Усманова».