Поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61 пехотной бригады, 35 бригады морской пехоты и 17 танковой бригады ВСУ.

Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожено крупное хранилище топлива.

Противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.

Поражены пункты временной дислокации подразделений 54 и 93 механизированных бригад, уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

По пунктам временной дислокации 1 батальона 65 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53 механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.

За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14 механизированной бригады 102 бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.

Уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами ПВО за сутки сбиты 12 беспилотников. Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы спецтехники.

В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции.

Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.