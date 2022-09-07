7 сентября
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Политика

Энергодар остался без электричества, конец упрощенному визовому режиму, а Венгрия просит ЕС снять санкции с Алишера Усманова. Что еще произошло 6 сентября

Что произошло 6 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 6 сентября

Минобороны РФ, брифинг 6 сентября

Поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61 пехотной бригады, 35 бригады морской пехоты и 17 танковой бригады ВСУ.

Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожено крупное хранилище топлива.

Противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.

Поражены пункты временной дислокации подразделений 54 и 93 механизированных бригад, уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

По пунктам временной дислокации 1 батальона 65 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53 механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.

За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14 механизированной бригады 102 бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.

Уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами ПВО за сутки сбиты 12 беспилотников. Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы спецтехники.

В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции.

Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.

Ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

  • Энергодар в результате вечернего обстрела второй раз за день остался полностью без электроснабжения, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

  • Совет безопасности ООН соберется 7 сентября на второе за два дня заседание по Украине.

  • Запорожская АЭС получила повреждения в результате атак, это неприемлемо, заявил Рафаэль Гросси. МАГАТЭ рекомендует вывести военную технику и снаряжение с Запорожской АЭС.

  • В Херсоне прозвучало более десяти взрывов, предположительно, работает российская ПВО, сообщил наш корреспондент.

  • Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
    Россиян собираются лишить упрощенного визового режима со странами Европы уже в течение ближайшей недели. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе 6 сентября сказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. По ее словам, предложение уже утверждено Еврокомиссией, осталось, чтобы его поддержал Совет ЕС, после чего решение официально вступит в силу.

Экономика, что с ней происходит

  • ВТБ ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году — на 1,5%. Уровня ВВП РФ 2021 года (рост на 4,6%) можно достичь через четыре-пять лет — ТАСС.
  • Потенциальный покупатель доли в «Сахалине-2» должен обладать опытом в эксплуатации завода по производству СПГ с объемом производства более 4 млн тонн в год, пишет ТАСС.
  • Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 2,250 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
  • Газпром перейдет на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.
  • Газпром-капитал выпустит российские облигации, замещающие еврооблигации, сообщили в Газпроме.
  • Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Брокеры с 1 октября не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из недружественных стран, отметили в ЦБ.
  • Мосбиржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран.
  • Акции «СПБ биржи» падали на 15% после решения ЦБ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.
  • Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • «Абсолют банк» и Российский экологический оператор договорились о сотрудничестве.
  • Минск и Москва находятся на завершающей стадии подписания финансовой схемы реализации проектов по импортозамещению, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.
  • Коммерческие поставки российского самолета МС-21 начнутся с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Реакции политиков

  • Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний, но готово обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках Восточного экономического форума.
  • Владимир Путин заявил, что не надо «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами. Расширение практики безвизового въезда туристических групп в РФ пойдет только на пользу, уверен президент. Он добавил, что земли сельхозназначения переводить в другие категории для развития туристических проектов без согласования с Минсельхозом нельзя.
  • Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинай заявил, что Запад не выполняет свои обещания по реализации российской части меморандума с ООН по доступу сельхозпродукции на мировые рынки.

Реакции: люди, сообщества

  • Венгрия просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, пишет газета Politico.
  • В Энергодаре подано более 10 тыс. заявлений на российское гражданство с момента открытия паспортного стола, сообщает глава ВГА города.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, сообщили в Еврокомиссии.
  • Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей российской актрисе Татьяне Рудиной, признав ее виновной в размещении публикации с негативным отношением к спецоперации ВС РФ на Украине.

  • Проблемы с работой браузерной версии интернет-магазина Chrome, а также других сервисов корпорации Google, наблюдаются у части пользователей рунета.

Так, из маркета Chrome сейчас нельзя установить расширения и темы для браузера. При попытке установить софт появляется всплывающее окно с текстом «При добавлении продукта в Chrome произошла ошибка». Маркет при этом предлагает совершить действие еще раз, обновив страницу.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

  • USD 65,9
  • EUR 62,4

Хорошего дня! Вот что произошло 5 сентября: «Британия выбирает Лиз Трасс, лишается лицензии „Новая газета“, а Эстония готовится к партизанской войне».

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