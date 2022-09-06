Британия выбирает Лиз Трасс, лишается лицензии «Новая газета», а Эстония готовится к партизанской войне. Что еще произошло 5 сентября

Главное за 5 сентября
Минобороны РФ, брифинг 5 сентября
Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации 57 мотопехотной бригады. ВКС России сбит вертолет Ми-8. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня HIMARS.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» (запрещен на территории России) уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81 десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ.
За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и техника в 152 районах. Уничтожено 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка РСЗО HIMARS. Средствами ПВО сбиты 5 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, в воздухе перехвачены 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов.
- 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотник. В результате применения российских средств радиоэлектронной борьбы тот потерял управление и упал в километре от АЭС. В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара.
- Новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.
- Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию СМИ, выданную «Новой газете». Причиной стало «непредставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». Редакция «Новой газеты» назвала это решение «уничтожением и убийством» издания.
- Мосгорсуд признал виновным в государственной измене иприговорил советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам колонии. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.
Экономика, что с ней происходит
- В октябре добыча нефти в странах ОПЕК+ соглашения будет сокращена на 100 тыс. баррелей в сутки.
- Европейские цены на газ в понедельник взлетели на 30% после того, как магистральный газопровод «Северный поток», по которому поставляется газ из России в Европу, был закрыт на неопределенный срок.
- Акции европейских компаний упали на фоне обострения газового кризиса. Наибольшие потери понесли бумаги Uniper, Thyssenkrupp и BASF.
- Ситуация вокруг Украины привела к значительному уменьшению запасов вооружений у большей части стран ЕС, сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- В России могут ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран, пишут «Известия».
- Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках.
- Глава дипломатии ЕС Боррель признал усталость европейских граждан от санкций против РФ и их озабоченность по поводу грядущей зимы.
- Нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в августе оказались выше прогноза на 85,9 млрд рублей, сообщили в Минфине РФ.
- Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости РФ от используемого сейчас иностранного софта.
- Правительство Финляндии решило предоставить энергетическим компаниям гарантии ликвидности на сумму до 10 млрд евро в случае их неплатежеспособности из-за кризиса на рынке.
- Минфин и ЦБ планируют легализацию трансграничных расчетов в криптовалютах, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
- УГМК-Инвест получила разрешение купить доли в «дочках» золотодобывающей компании Petropavlovsk.
- Из-за укрепления рубля российские производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию на внутреннем рынке компаниям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18−22% дешевле.
- 40% российских семей не могут взять ипотеку, даже льготную, сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
- Почта-банк запускает POS-кредиты (беззалоговую ссуды на приобретение товаров, услуг у партнера банка) — на землю. Оформление такого кредита быстрее и проще, чем ипотечного.
- Минздрав и Минпромторг РФ поручили российским предприятиям оперативно разработать отечественные аналоги 189 зарубежных препаратов против редких заболеваний.
- Сбербанк отмечает рост спроса на потребительское кредитование, ждет восстановления этого сегмента до уровня 2021 года в конце текущего года.
Политика: встречи и обсуждения
- Глава МИД Франции Катрин Колонна признала, что не все страны Запада поддерживают санкционную политику против России.
- Китайские власти выступают против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и выступают за пересмотр позиции государств-членов группы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
- Киевские власти относятся к жительницам страны как к расходному материалу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указ Минобороны Украины о постановке на воинский учет женщин некоторых профессий. Он призвал украинок покинуть страну и переехать в любое другое государство, пока у них есть такая возможность.
Реакции: люди, сообщества
- Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова решила подать на развод с четырехкратным чемпионом мира среди юниоров Константином Лохановым, который уехал в США и отказывается возвращаться в Россию. Ее отец, глава ОКР Станислав Поздняков объяснил ее поступок «воспитанием и любовью к Родине».
- На фоне отмены туров крупных иностранных артистов МТС и «Яндекс» совместно инвестируют в оригинальный мюзикл по мотивам песен группы «Секрет». Сумма совокупных инвестиций, по данным собеседников, может составлять около 200 млн рублей.
Информация, которую вы могли пропустить
- Министерство обороны Эстонии подготовило законопроект, который позволит стране готовиться к партизанской войне на случай оккупации части территории. Как сообщает национальное телевидение, документ предполагает создание необходимой инфраструктуры, в частности конспиративных квартир и схронов с оружием, подготовки агентурной сети и групп вооруженного сопротивления.
- S7 вернулась к международным рейсам. Авиакомпания открыла продажи билетов из Москвы и Новосибирска в Турцию.
- Российские органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 60,90₽
- EUR 60,14₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 4 сентября: «Тщетные попытки контрнаступления, австрийские промышленники бьют тревогу, а адронный коллайдер могут остановить».