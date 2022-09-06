Британия выбирает Лиз Трасс, лишается лицензии «Новая газета», а Эстония готовится к партизанской войне. Что еще произошло 5 сентября

Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.

Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации 57 мотопехотной бригады. ВКС России сбит вертолет Ми-8. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня HIMARS.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» (запрещен на территории России) уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81 десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и техника в 152 районах. Уничтожено 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка РСЗО HIMARS. Средствами ПВО сбиты 5 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, в воздухе перехвачены 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».