ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. Истребительной авиацией ВКС России бит штурмовик Су-25.

Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80 десантно-штурмовой бригады, 30 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад и склад боеприпасов. Ликвидировано более 230 украинских военнослужащих. Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по двум пунктам дислокации иностранных наёмников. Ликвидировано до 50 иностранных боевиков.

Продолжается нанесение ударов по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 4 пункта управления, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Уничтожены три склада боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 5 беспилотников. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре — HIMARS и три — «Ольха».