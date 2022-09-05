Тщетные попытки контрнаступления, австрийские промышленники бьют тревогу, а адронный коллайдер могут остановить. Что еще произошло 4 сентября

Главное за 4 сентября
Минобороны РФ, брифинг 4 сентября
ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. Истребительной авиацией ВКС России бит штурмовик Су-25.
Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80 десантно-штурмовой бригады, 30 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад и склад боеприпасов. Ликвидировано более 230 украинских военнослужащих. Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по двум пунктам дислокации иностранных наёмников. Ликвидировано до 50 иностранных боевиков.
Продолжается нанесение ударов по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 4 пункта управления, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Уничтожены три склада боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 5 беспилотников. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре — HIMARS и три — «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.
- Минобороны России сообщило, что по просьбе секретариата МАГАТЭ допустило на Запорожскую АЭС 60 журналистов из разных стран.
Экономика, что с ней происходит
- По словам главы итальянского Минфина Даниэле Франко, в 2022 году затраты страны на импорт энергоносителей вырастут более, чем вдвое — с 43 млрд евро до 100 млрд евро, что составляет 3% ВВП.
- Германия с прошлого декабря готовилась к тому, что Россия может остановить поставки газа, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
- Правительство Германии на фоне сокращения поставок российского газа и роста цен на электричество согласовало меры по снижению инфляции на 65 млрд евро, сообщает AFP.
- Вице-премьер Александр Новак предупредил о «непредсказуемостях» на энергетическом рынке зимой и допустил дальнейший рост цен на энергоносители.
- Сербия не будет сокращать поставки электроэнергии гражданам республики в отличие от Франции, Италии и Германии, заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович в интервью телеканалу РТС.
- Половину дохода госбюджета Украины в августе составили западные гранты. Всего поступило 204,6 млрд гривен, из которых 109,7 млрд являются западной помощью.
- Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло из-за высоких цен на электроэнергию, а также из-за отказа от импорта алюминия из России.
- Промышленность в Австрии нуждается в срочной помощи государства, в том числе субсидиях из-за резкого подорожания газа и электроэнергии, заявил президент Федерации промышленности Австрии Георг Книлл. Промышленники в Австрии попросили у властей 2,5 млрд евро из-за десятикратного повышения цен на газ и шестикратного — на электроэнергию в течение одного года.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в течение первой недели на посту премьер-министра представит план по борьбе с ростом цен на электричество.
- Минобороны Турции сообщило в воскресенье о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.
- Россия вводит квоты на экспорт регенерируемых бумаги и картона. Как говорится в постановлении кабмина, которое в августе подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ограничения на вывоз макулатуры будут действовать до 3 декабря 2022 года.
- Налоговые сервисы, используемые в России, станут доступными в Донецкой Народной Республике.
- ВЭБ РФ одобрил выделение зеленоградскому производителю полупроводников АО «Микрон» 7 млрд руб. из Фонда развития промышленности. Это один из немногих в РФ заводов, способных выпускать чипы для гражданской электроники. Средства пойдут на «масштабирование производства», пишет «Коммерсант».
Политика: встречи и обсуждения
- Политика западных стран, их нелогичные и «абсурдные» решения привели к началу «большого мирового шторма», заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран», — сказал представитель Кремля.
- Санкции, введенные европейскими странами против российской энергетической отрасли, бьют сильнее по самим европейцам, в том числе французам, чем по России. Об этом заявил в воскресенье лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в эфире телеканала BFM.
- Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что «улыбался в эфире и говорил, что все хорошо», когда у ВСУ на фронте были проблемы. «Был период с середины апреля до начала июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что все хорошо, хотя несколько раз намекнул, что нам тяжело», — сказал господин Арестович. Он добавил, что возвращение Украиной своих территорий будет продолжаться «долго, очень тяжело и кроваво».
Реакции: люди, сообщества
- Соединенные Штаты оказались основным получателем выгоды на фоне энергетического кризиса в Европе из-за новых возможностей американских компаний на рынке сжиженного природного газа. Такое мнение выразила газета Global Times.
- В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает РИА Новости. Участники акции призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» и прекратить поставки оружия Украине. Рядом также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка.
Информация, которую вы могли пропустить
- Количество россиян, отправившихся летом в туристические походы, этим летом увеличилось почти в три раза с 2020 года и достигло рекорда с начала пандемии, рассказали РБК в пресс-службе МЧС.
- Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете Wall Street Journal.
- Банк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября. Ценовой коридор «автогражданки» расширяется на 26%. ЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 60,37₽
- EUR 60,22₽
Отличного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 3 сентября: «Еще одна попытка захвата АЭС, страна и мир прощаются с Горбачевым, а Украина обещает 12 лет за участие в референдуме».