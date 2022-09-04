Еще одна попытка захвата АЭС, страна и мир прощаются с Горбачевым, а Украина обещает 12 лет за участие в референдуме. Что еще произошло 3 сентября

Главное за 3 сентября
Минобороны РФ, брифинг 3 сентября
Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбиты два Су-25, и один МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 95 десантно-штурмовой бригады и 93 механизированной бригады. Уничтожено более 220 украинских военнослужащих и 25 единиц бронированной и автомобильной техники.
За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах.
Уничтожены 6 складов боеприпасов, а также хранилище топлива 60 пехотной бригады и пусковая установка РСЗО HIMARS c машиной подвоза боеприпасов.
Средствами ПВО сбиты три беспилотника. Уничтожены в воздухе три ракеты «Точка-У», а также 60 снарядов РСЗО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку ее захвата. Второго сентября поздно вечером 42 моторные лодки и катера с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища. По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок.
Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено, сообщили в Минобороны РФ.
- Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. У границ России находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий, заявил он.
- В Москве прошла церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. На церемонии в Доме Союзов присутствовали его близкие и соратники, а также политики, иностранные дипломаты и чиновники, другие граждане. Последнего главу СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.
- «Северный поток-1» снова заработал, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
- МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция отключена от последней оставшейся основной линии электропередачи. Теперь станция использует резервную линию.
Экономика, что с ней происходит
- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств.
- В Британии из-за роста цен на электроэнергию могут закрыться 60% предприятий, пишет Bloomberg.
- 12 из 16 федеральных земель Германии заявили, что у них больше нет мест для беженцев с Украины, сообщил новостной портал RND.
- Правительство Швеции намерено предоставить гарантии ликвидности энергетическим компаниям на десятки миллиардов долларов для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области.
- Материальная помощь на общую сумму более 11 млрд рублей оказана беженцам, прибывшим в РФ из Донбасса и с Украины, а также жителям пострадавших от боевых действий территорий, пишет ТАСС.
- Компания Siemens Energy заявила, что не участвовала в работах по техническому обслуживанию и не имела заказа на техническое обслуживание от Газпрома.
- Минцифры РФ откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной операционной системе.
- Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в подмосковных Химках.
- Производство корпуса реактора для энергоблока № 1 первой египетской АЭС «Эль-Дабаа» началось в Петербурге на площадке Росатома. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев,
- Россия готова наращивать объем поставляемой в Узбекистан сельхозпродукции, в том числе подсолнечного масла, сахара, кондитерских изделий, пшеницы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
- Литовский завод Achema, работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, до декабря остановил производство из-за подорожания природного газа.
- Белорусские аграрии намолотили 8 млн тонн зерна, завершив уборку на 97% от территории посевных площадей.
- Дополнительное соглашение к основной программе на газификацию населенных пунктов в Алтайском крае планируют заключить власти региона и Газпром. Сумма инвестиций по нему составит не менее 1,5 млрд рублей, что позволит подключить к газу еще три района края, сообщил губернатор Виктор Томенко в субботу.
Политика: встречи и обсуждения
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей между странами, включая продвижение энергетических спецпроектов. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в ходе беседы господин Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Лидеры также поговорили об организации трехсторонней сделки по зерну.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины. Она добавила, что гражданам лучше не ходить на референдумы, если нет возможности уехать из региона.
Реакции: люди, сообщества
- В Колонном зале Дома Союзов многие тысячи людей простились с Михаилом Горбачевым. Панихиду посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возложил цветы к гробу последнего советского лидера и выразил соболезнования. Также на церемонии присутствовали послы США Джон Салливан, Японии Тоёхиса Кодзуки, ФРГ Геза Андреас фон Гайр и других государств.
Среди политиков и чиновников были: зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сенатор СФ и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, политик и дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем бывшим руководителем администрации президента РФ Валентином Юмашевым.
Также прощание посетил ряд деятелей культуры: народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов. Среди журналистов, пришедших попрощаться с Михаилом Горбачевым, были Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.
- В Праге на антиправительственный митинг вышло около 70 тыс. человек. Акция прошла под лозунгом «Чехия прежде всего», ее организовали несогласные с текущей политикой политические партии и граждане. Сообщается, что митингующие требуют от властей занять нейтральную позицию по конфликту на Украине.
Информация, которую вы могли пропустить
- Страны ЕС, которые граничат с Россией, ведут переговоры об ограничении туристических поездок россиян через свои территории в другие страны ЕС, сообщил пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.
- Московская система оплаты проезда по карте «Тройка» заработала в общественном транспорте Луганска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Сеть немецких супермаркетов Edeka отказалась продавать Coca-Cola после того, как производитель заявил о повышении цен на напиток с 1 сентября.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 60,37₽
- EUR 60,22₽
Хорошего дня! Вот что произошло 2 сентября: «Наступление без успеха, „Северный поток“ остановлен, а Яндекс просит у ВАЗа такси».