Еще одна попытка захвата АЭС, страна и мир прощаются с Горбачевым, а Украина обещает 12 лет за участие в референдуме. Что еще произошло 3 сентября

Что произошло 3 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 3 сентября

Минобороны РФ , брифинг 3 сентября Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбиты два Су-25, и один МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM. Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 95 десантно-штурмовой бригады и 93 механизированной бригады. Уничтожено более 220 украинских военнослужащих и 25 единиц бронированной и автомобильной техники. За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах. Уничтожены 6 складов боеприпасов, а также хранилище топлива 60 пехотной бригады и пусковая установка РСЗО HIMARS c машиной подвоза боеприпасов. Средствами ПВО сбиты три беспилотника. Уничтожены в воздухе три ракеты «Точка-У», а также 60 снарядов РСЗО. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов.

Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ , киевский режим в очередной раз предпринял попытку ее захвата. Второго сентября поздно вечером 42 моторные лодки и катера с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища. По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52 , в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок.

Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено, сообщили в Минобороны РФ.

Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия , сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. У границ России находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий , заявил он.

, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. У границ России находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий заявил он. В Москве прошла церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. На церемонии в Доме Союзов присутствовали его близкие и соратники , а также политики , иностранные дипломаты и чиновники , другие граждане. Последнего главу СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.

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Экономика , что с ней происходит

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает , что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств .

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Hino Motors , логотип.

Производство корпуса реактора для энергоблока № 1 первой египетской АЭС «Эль-Дабаа» началось в Петербурге на площадке Росатома. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев,

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Белорусские аграрии намолотили 8 млн тонн зерна , завершив уборку на 97% от территории посевных площадей.

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Политика: встречи и обсуждения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор , в котором подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей между странами , включая продвижение энергетических спецпроектов. Президенты обсудили ситуацию на Украине , в ходе беседы господин Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Лидеры также поговорили об организации трехсторонней сделки по зерну.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. kremlin.ru

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила , что гражданам может грозить до 12 лет лишения свободы , если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины. Она добавила , что гражданам лучше не ходить на референдумы , если нет возможности уехать из региона.

Реакции: люди , сообщества

В Колонном зале Дома Союзов многие тысячи людей простились с Михаилом Горбачевым. Панихиду посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , который возложил цветы к гробу последнего советского лидера и выразил соболезнования. Также на церемонии присутствовали послы США Джон Салливан , Японии Тоёхиса Кодзуки , ФРГ Геза Андреас фон Гайр и других государств.

Среди политиков и чиновников были: зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сенатор СФ и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, политик и дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем бывшим руководителем администрации президента РФ Валентином Юмашевым.

Также прощание посетил ряд деятелей культуры: народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов. Среди журналистов, пришедших попрощаться с Михаилом Горбачевым, были Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.

В Праге на антиправительственный митинг вышло около 70 тыс. человек. Акция прошла под лозунгом «Чехия прежде всего», ее организовали несогласные с текущей политикой политические партии и граждане. Сообщается , что митингующие требуют от властей занять нейтральную позицию по конфликту на Украине.

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заработала в общественном транспорте Луганска сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сеть немецких супермаркетов Edeka отказалась продавать Coca-Cola после того , как производитель заявил о повышении цен на напиток с 1 сентября.

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