В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17 танковой бригады, а также ангары с вооружением и военной техникой 46 аэромобильной бригады. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожен командный состав 56 мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранены.

За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня «Ольха», 8 пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах. Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка «Бук-М1».

Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников, противолокационная ракета HARM. Кроме того, перехвачены 14 снарядов HIMARS.