Наступление без успеха, «Северный поток» остановлен, а Яндекс просит у ВАЗа такси. Что еще произошло 2 сентября

Главное за 2 сентября
Минобороны РФ, брифинг 2 сентября
В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17 танковой бригады, а также ангары с вооружением и военной техникой 46 аэромобильной бригады. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники.
Кроме того, уничтожен командный состав 56 мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранены.
За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня «Ольха», 8 пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах. Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка «Бук-М1».
Средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников, противолокационная ракета HARM. Кроме того, перехвачены 14 снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика.
- Сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и рассказали, откуда по ней ведется огонь. Здания Запорожской атомной электростанции были повреждены в результате обстрелов, сообщил позднее он. По мнению Гросси, разрушение станции не должно продолжаться вне зависимости от того, какие политические взгляды исповедуют обе стороны. МАГАТЭ намерено сформировать постоянную миссию на станции. Шесть представителей МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС, сообщил он. Два из них останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
- Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. Позднее власти Запорожья заявили о переводе ЗАЭС на питание собственных нужд из-за нового обстрела.
- Приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне высоких потерь, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
- Газпром заявил о полной остановке «Северного потока»; на турбинах обнаружены утечки масла, устранить проблемы можно только на заводе в Канаде.
Экономика, что с ней происходит
- Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на российские нефтепродукты с 5 февраля, страны G7 надеются, что к введению потолка цен на российские нефть и нефтепродукты присоединится Индия, узнала Financial Times.
- G7 заявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.
- Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию как поставщика.
- В Босфорском проливе сняли с мели сухогруз, вышедший накануне из украинского порта. Из-за ЧП в Босфоре приостановили движение судов.
- Более 1,67 млн тонн продовольствия вывезли в августе из украинских портов.
- Россия во II полугодии 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе.
- Программа параллельного импорта, запущенная в мае и позволяющая ввозить в Россию отдельные товары без согласия правообладателя, будет продлена, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
- Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ, заявил Мишустин. Он добавил, что кабмин направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины.
- Российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 трлн руб., сообщил РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
- UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. Это решение связано с опасением вторичных санкций.
- Cбер и холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи «Сбербанк Казахстан». В банке подчеркнули, что сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях. Сбербанк также закрыл сделку по продаже швейцарской «дочки» Sberbank AG. Все акции «Сбербанк Швейцария» были проданы швейцарской компании m3 Groupe Holding SA.
- Шведский производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России и продаст свой оставшийся бизнес в стране местному менеджменту.
- Яндекс попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для такси, сообщает Forbes. Для обновления автопарка Яндексу ежегодно нужно 50 тыс. машин.
- В финской компании по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki сообщили, что продали свой бизнес в России структуре, принадлежащей владельцу российской компании «Вкусно — и точка» Александру Говору.
- Известный итальянский производитель вин Antinori приостановил поставки в Россию из-за отсутствия спроса.
Политика: встречи и обсуждения
- В Венгрии считают, что конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что было бы безответственно отказываться от российского газа. Но если Россия сама решит прекратить поставки, то ФРГ будет получать газ из других стран, отметил он.
- Необходимо устроить «холодный душ» российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Реакции: люди, сообщества
- В День знаний российский певец Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели»: видеоряд составлен из снимков детей, погибших в Донбассе от обстрелов украинских войск. В финальных титрах — список имен тех малышей, которые никогда не услышат школьный звонок.
- Несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова отменены из-за военной операции на Украине, сообщил художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский. По его словам, МХТ пришлось отказаться от некоторых спектаклей, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».
Информация, которую вы могли пропустить
- Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательный контент, сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст.
- Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов шесть человек, в том числе Михаила Шаца. Министерство также включило в реестр физлиц-иноагентов Катерину Гордееву и Андрея Макаревича. Дмитрия Гордона внесли в список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента.
- Кабинет министров Украины поддержал предложение министерства реинтеграции неподконтрольных территорий о введении санкций против преподавателей, применяющих российские образовательные стандарты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
- Ассоциация туроператоров России посчитала, что всего за рубеж в июне -августе выехало около 3,5 млн россиян. Самым популярным направлением года стала Турция. Туда отправилось 60% россиян. Другие популярные курорты среди россиян — это Абхазия, ОАЭ, Египет и Мальдивы.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,37₽
- EUR 60,22₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 1 сентября: «Бесславный конец диверсантов, эксперты приехали на АЭС, а Япония вернулась на «Сахалин».