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Политика

Бесславный конец диверсантов, эксперты приехали на АЭС, а Япония вернулась на «Сахалин». Что еще произошло 1 сентября

Что произошло 1 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 1 сентября

Минобороны РФ, брифинг 1 сентября

Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц спецтехники и более 350 военнослужащих.

В результате огневого поражения подразделений 14 механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ.

Потери противника составили свыше 50 человек.

Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова.

При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14 бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), которым большинство из них было уничтожено.

Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93 механизированной бригады ликвидировано свыше 100 бойцов и 15 единиц военной техники.

Личный состав подразделений 72 механизированной бригады ВСУ из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл.

За сутки поражены четыре пункта управления в том числе 14 механизированной бригады, а также 93 механизированной бригады, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.

Уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотниками.

Уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777.

Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотников.

Также перехвачена одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов РСЗО, в том числе 44 — РСЗО HIMARS.

В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две ПВО AGM-88 HARM производства США.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотников, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы спецтехники.

  • Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе, передает ТАСС.

  • Утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

  • На побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции.

  • Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что сотрудникам миссии было сложно добраться до ЗАЭС, но по прибытии на станцию они смогли провести первичную оценку и увидеть профессиональную работу персонала. Пять инспекторов останутся до 3 сентября.

  • Судно с украинской сельскохозяйственной продукцией Petrel S пришвартовалось в порту Амстердам в Нидерландах, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

  • Александр Новак встретился с исполнительным директором японской Mitsui, стороны обсудили продолжение работы компании в России. РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, заявил заместитель председателя Правительства РФ.

Экономика, что с ней происходит

  • Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до 92 долларов за баррель впервые с 17 августа.

  • Средняя цена нефти марки Urals за восемь месяцев 2022 года выросла на 26%, до 82,13 долларов за баррель, сообщили в Минфине РФ.

  • Главное из заявлений Газпрома:

— Компания в январе — августе снизила экспорт газа на 37,4%, до 82,2 млрд куб. м;

— В ПХГ Украины к зиме накоплено только 13,1 млрд куб. м газа из необходимых 19 млрд куб. м;

— Мировой спрос на газ за восемь месяцев сократился на 40 млрд куб. м, 73% или 29 млрд куб. м — доля 27 стран ЕС.

  • Shell сообщила правительству РФ и партнерам, что не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2».

  • Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что достигла соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

  • Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, сообщил вице-премьер Газпрома Александр Новак.

  • Стоимость золота на Comex опустилась до 1,7 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля.

  • Международные резервы РФ за неделю снизились на 7,2 млрд — до 566,8 млрд долларов, сообщает ЦБ.

  • Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом говорится в заявлении, которое распространил Совместный координационный центр в Стамбуле — ТАСС.

  • ВТБ решил продолжить операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что банк входит в санкционный список, сообщает глава казахстанского регулятора.

  • Бывшая «дочка» Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью.

  • В преддверии 1 сентября торгцентрам удалось зафиксировать сезонный прирост посещаемости. Но поток посетителей был меньше ожидаемого — на 15−17% от уровня допандемийного 2019 года — «Коммерсантъ».

  • Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, пишет «Коммерсантъ».

Политика: встречи и обсуждения

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Он напомнил о мерах, которое приняло правительство для сокращения зависимости от российского газа. Речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах.

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

  • Главное из заявления представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика:

— ООН отмечает обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ со стороны России;

— ООН продолжает работу с Россией и Украиной по организации поездки миссии по установлению фактов в Еленовку;

— Сотрудники Службы безопасности ООН останутся с инспекторами МАГАТЭ на ЗАЭС. При этом они не будут определять, кто несет ответственность за обстрелы станции.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине. Он отметил, что Россию называют агрессором, и «Белоруссию заодно».

Однако, продолжил Лукашенко, если бы не началась специальная операция, то по Белоруссии, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар — «Интерфакс».

Реакции: люди, сообщества

  • Лидер всемирно известной германской рок-группы Scorpions Клаус Майне выразил соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, назвав его «лучом света» среди советских лидеров, передает портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.

  • Украина конфисковала активы Владимира Евтушенкова. Такое решение в отношение одного из главных российских бизнесменов принял сегодня Высший антикоррупционный суд Украины. И это первое такое решение против предпринимателей из России.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Обновление приложения RuTube для iOS не может пройти модерацию со стороны Apple 15 дней. До настоящего момента новых требований от корпорации не поступало.

В середине августа Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений.

  • Российскую актрису Татьяну Рудину вслед за ее коллегой Кристиной Асмус привлекли к административной ответственности по делу о дискредитации ВС РФ.

Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы, слушание дела назначено к рассмотрению на 6 сентября.

  • Государственные флаги России впервые подняли на посвященных Дню знаний линейках в школах, сообщила министр образования региона Александра Короткова.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 60,24
  • EUR 60,28

Отличного дня! Кстати, вот что произошло 31 августа: «Удар по Макеевской колонии, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, а флаг России впервые подняли в школах».

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