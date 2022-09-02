Бесславный конец диверсантов, эксперты приехали на АЭС, а Япония вернулась на «Сахалин». Что еще произошло 1 сентября

Главное за 1 сентября
Минобороны РФ, брифинг 1 сентября
Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц спецтехники и более 350 военнослужащих.
В результате огневого поражения подразделений 14 механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ.
Потери противника составили свыше 50 человек.
Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова.
При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14 бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), которым большинство из них было уничтожено.
Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93 механизированной бригады ликвидировано свыше 100 бойцов и 15 единиц военной техники.
Личный состав подразделений 72 механизированной бригады ВСУ из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл.
За сутки поражены четыре пункта управления в том числе 14 механизированной бригады, а также 93 механизированной бригады, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.
Уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотниками.
Уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777.
Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотников.
Также перехвачена одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов РСЗО, в том числе 44 — РСЗО HIMARS.
В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две ПВО AGM-88 HARM производства США.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотников, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы спецтехники.
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Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе, передает ТАСС.
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Утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
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На побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции.
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Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что сотрудникам миссии было сложно добраться до ЗАЭС, но по прибытии на станцию они смогли провести первичную оценку и увидеть профессиональную работу персонала. Пять инспекторов останутся до 3 сентября.
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Судно с украинской сельскохозяйственной продукцией Petrel S пришвартовалось в порту Амстердам в Нидерландах, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
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Александр Новак встретился с исполнительным директором японской Mitsui, стороны обсудили продолжение работы компании в России. РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, заявил заместитель председателя Правительства РФ.
Экономика, что с ней происходит
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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до 92 долларов за баррель впервые с 17 августа.
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Средняя цена нефти марки Urals за восемь месяцев 2022 года выросла на 26%, до 82,13 долларов за баррель, сообщили в Минфине РФ.
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Главное из заявлений Газпрома:
— Компания в январе — августе снизила экспорт газа на 37,4%, до 82,2 млрд куб. м;
— В ПХГ Украины к зиме накоплено только 13,1 млрд куб. м газа из необходимых 19 млрд куб. м;
— Мировой спрос на газ за восемь месяцев сократился на 40 млрд куб. м, 73% или 29 млрд куб. м — доля 27 стран ЕС.
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Shell сообщила правительству РФ и партнерам, что не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2».
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Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что достигла соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
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Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, сообщил вице-премьер Газпрома Александр Новак.
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Стоимость золота на Comex опустилась до 1,7 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля.
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Международные резервы РФ за неделю снизились на 7,2 млрд — до 566,8 млрд долларов, сообщает ЦБ.
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Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом говорится в заявлении, которое распространил Совместный координационный центр в Стамбуле — ТАСС.
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ВТБ решил продолжить операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что банк входит в санкционный список, сообщает глава казахстанского регулятора.
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Бывшая «дочка» Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью.
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В преддверии 1 сентября торгцентрам удалось зафиксировать сезонный прирост посещаемости. Но поток посетителей был меньше ожидаемого — на 15−17% от уровня допандемийного 2019 года — «Коммерсантъ».
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Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, пишет «Коммерсантъ».
Политика: встречи и обсуждения
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.
Он напомнил о мерах, которое приняло правительство для сокращения зависимости от российского газа. Речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах.
«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.
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Главное из заявления представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика:
— ООН отмечает обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ со стороны России;
— ООН продолжает работу с Россией и Украиной по организации поездки миссии по установлению фактов в Еленовку;
— Сотрудники Службы безопасности ООН останутся с инспекторами МАГАТЭ на ЗАЭС. При этом они не будут определять, кто несет ответственность за обстрелы станции.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине. Он отметил, что Россию называют агрессором, и «Белоруссию заодно».
Однако, продолжил Лукашенко, если бы не началась специальная операция, то по Белоруссии, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар — «Интерфакс».
Реакции: люди, сообщества
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Лидер всемирно известной германской рок-группы Scorpions Клаус Майне выразил соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, назвав его «лучом света» среди советских лидеров, передает портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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Украина конфисковала активы Владимира Евтушенкова. Такое решение в отношение одного из главных российских бизнесменов принял сегодня Высший антикоррупционный суд Украины. И это первое такое решение против предпринимателей из России.
Информация, которую вы могли пропустить
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Обновление приложения RuTube для iOS не может пройти модерацию со стороны Apple 15 дней. До настоящего момента новых требований от корпорации не поступало.
В середине августа Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений.
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Российскую актрису Татьяну Рудину вслед за ее коллегой Кристиной Асмус привлекли к административной ответственности по делу о дискредитации ВС РФ.
Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы, слушание дела назначено к рассмотрению на 6 сентября.
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Государственные флаги России впервые подняли на посвященных Дню знаний линейках в школах, сообщила министр образования региона Александра Короткова.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 60,24₽
- EUR 60,28₽
Отличного дня! Кстати, вот что произошло 31 августа: «Удар по Макеевской колонии, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, а флаг России впервые подняли в школах».