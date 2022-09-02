Бесславный конец диверсантов, эксперты приехали на АЭС, а Япония вернулась на «Сахалин». Что еще произошло 1 сентября

Что произошло 1 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 1 сентября

Минобороны РФ , брифинг 1 сентября Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц спецтехники и более 350 военнослужащих. В результате огневого поражения подразделений 14 механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ. Потери противника составили свыше 50 человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14 бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), которым большинство из них было уничтожено. Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93 механизированной бригады ликвидировано свыше 100 бойцов и 15 единиц военной техники. Личный состав подразделений 72 механизированной бригады ВСУ из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл. За сутки поражены четыре пункта управления в том числе 14 механизированной бригады, а также 93 механизированной бригады, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах. Уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотниками. Уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотников. Также перехвачена одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов РСЗО, в том числе 44 — РСЗО HIMARS. В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две ПВО AGM-88 HARM производства США. Всего с начала спецоперации уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотников, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы спецтехники.

Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе , передает ТАСС.

Утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию .

На побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции.

Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что сотрудникам миссии было сложно добраться до ЗАЭС, но по прибытии на станцию они смогли провести первичную оценку и увидеть профессиональную работу персонала. Пять инспекторов останутся до 3 сентября.

Судно с украинской сельскохозяйственной продукцией Petrel S пришвартовалось в порту Амстердам в Нидерландах, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Александр Новак встретился с исполнительным директором японской Mitsui, стороны обсудили продолжение работы компании в России. РФ рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, заявил заместитель председателя Правительства РФ.

Экономика , что с ней происходит

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до 92 долларов за баррель впервые с 17 августа.

Средняя цена нефти марки Urals за восемь месяцев 2022 года выросла на 26%, до 82,13 долларов за баррель, сообщили в Минфине РФ.

Главное из заявлений Газпрома:

— Компания в январе — августе снизила экспорт газа на 37,4%, до 82,2 млрд куб. м;

— В ПХГ Украины к зиме накоплено только 13,1 млрд куб. м газа из необходимых 19 млрд куб. м;

— Мировой спрос на газ за восемь месяцев сократился на 40 млрд куб. м, 73% или 29 млрд куб. м — доля 27 стран ЕС.

Shell сообщила правительству РФ и партнерам, что не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2».

Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что достигла соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, сообщил вице-премьер Газпрома Александр Новак.

Стоимость золота на Comex опустилась до 1,7 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля.

Международные резервы РФ за неделю снизились на 7,2 млрд — до 566,8 млрд долларов, сообщает ЦБ.

Более 1,67 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом говорится в заявлении, которое распространил Совместный координационный центр в Стамбуле — ТАСС.

ВТБ решил продолжить операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что банк входит в санкционный список, сообщает глава казахстанского регулятора.

Бывшая «дочка» Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью.

В преддверии 1 сентября торгцентрам удалось зафиксировать сезонный прирост посещаемости. Но поток посетителей был меньше ожидаемого — на 15−17% от уровня допандемийного 2019 года — «Коммерсантъ».

Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, пишет «Коммерсантъ».

Политика: встречи и обсуждения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Он напомнил о мерах, которое приняло правительство для сокращения зависимости от российского газа. Речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах.

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

Главное из заявления представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика:

— ООН отмечает обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ со стороны России;

— ООН продолжает работу с Россией и Украиной по организации поездки миссии по установлению фактов в Еленовку;

— Сотрудники Службы безопасности ООН останутся с инспекторами МАГАТЭ на ЗАЭС. При этом они не будут определять, кто несет ответственность за обстрелы станции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине. Он отметил, что Россию называют агрессором, и «Белоруссию заодно».

Однако, продолжил Лукашенко, если бы не началась специальная операция, то по Белоруссии, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар — «Интерфакс».

Реакции: люди , сообщества

Лидер всемирно известной германской рок-группы Scorpions Клаус Майне выразил соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, назвав его «лучом света» среди советских лидеров, передает портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Украина конфисковала активы Владимира Евтушенкова. Такое решение в отношение одного из главных российских бизнесменов принял сегодня Высший антикоррупционный суд Украины. И это первое такое решение против предпринимателей из России.

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Обновление приложения RuTube для iOS не может пройти модерацию со стороны Apple 15 дней. До настоящего момента новых требований от корпорации не поступало.

В середине августа Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений.

Российскую актрису Татьяну Рудину вслед за ее коллегой Кристиной Асмус привлекли к административной ответственности по делу о дискредитации ВС РФ.

Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы, слушание дела назначено к рассмотрению на 6 сентября.

Государственные флаги России впервые подняли на посвященных Дню знаний линейках в школах, сообщила министр образования региона Александра Короткова.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 60,24 ₽

EUR 60,28₽

Отличного дня! Кстати, вот что произошло 31 августа: «Удар по Макеевской колонии, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, а флаг России впервые подняли в школах».