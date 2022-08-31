Попытка наступления сорвана, Сафронов «не может признать вину», и смерть Горбачева. Что еще произошло 30 августа

Что произошло 30 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 30 августа

Минобороны РФ , брифинг 30 августа За сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих. Разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128 отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады. Ударами высокоточного оружия поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1 танковой бригады ВСУ. Уничтожено более 200 бойцов, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов. Нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ). В результате ударов уничтожено более ста бойцов, а также семь единиц военной техники. Уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производили взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск. За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108 и 65 механизированных бригад, 35 и 36 бригад морской пехоты ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотников, 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 — HIMARS, пять — «Ольха» и четыре -«Ураган». Всего с начала спецоперации уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц спецтехники.

При разгроме украинского наступления уничтожены более 1,2 тыс солдат и офицеров противника и 48 танков , сообщили в Минобороны России.

солдат и офицеров противника и 48 танков сообщили в Минобороны России. ВСУ вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области , есть пострадавшие люди и поврежденные сооружения , сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

Вооруженные силы Украины за два часа обстрела нанесли 17 ударов по территории города Энергодара неподалеку от Запорожской атомной электростанции , сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

ударов по территории города неподалеку от Запорожской атомной электростанции сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города. Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек , выехавшая 29 августа из Вены , прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа , сообщила газета The New York Times.

выехавшая 29 августа из Вены прибудет на Запорожскую АЭС , сообщила газета The New York Times. ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Экономика , что с ней происходит

Японская Mitsui официально сообщила российским властям о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui.

Газпром приостановил поставки газа французской корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Стоимость акций Газпрома на Московской бирже росла на 5,15%, до 199,79 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:05 (мск).

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снижается более чем на 5%. По данным на 18:35 (мск), стоимость фьючерса на нефть находилась на уровне 97,63 долларов за баррель.

Молдовагаз сообщил о погашении долга перед Газпромом за текущие поставки.

сообщил о погашении долга перед Газпромом за текущие поставки. Газпром-нефть считает , что Shell не в срок и не в полном объеме оплатила поставки нефти от их совместного предприятия Salym Petroleum , следует из текста решения суда о переводе СП в российскую юрисдикцию — «Коммерсантъ».

что не в срок и не в полном объеме оплатила поставки нефти от их совместного предприятия Salym Petroleum следует из текста решения суда о переводе СП в российскую юрисдикцию — «Коммерсантъ». ExxonMobil , которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию , что подаст на нее в суд , если компании не разрешат продать свою долю в нефтегазовом проекте — «Коммерсантъ».

Россия снизит производство нефти в августе. Из крупных нефтекомпаний добыча снижается у Газпром-нефти , в основном из-за начавшегося ремонта на шельфовом Приразломном месторождении , сообщает «Коммерсантъ».

производство нефти в августе. Из крупных нефтекомпаний добыча снижается у Газпром-нефти в основном из-за начавшегося ремонта на шельфовом Приразломном месторождении сообщает «Коммерсантъ». Банки Литвы после 1 сентября продолжат прием платежей за транзит в Калининград.

продолжат прием платежей за транзит в Калининград. Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2022 года выросли по сравнению с тем же периодом 2021 года на 24,4% и превысили 14 трлн рублей , сообщили в Счетной палате РФ.

, сообщили в Счетной палате РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости повышения доли в международных расчетах в рублях с постепенным отказом от валют недружественных стран.

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Реакции политиков

Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что в вопросе о визах следует разделять тех, кто причастен к конфликту на Украине, и рядовых граждан.

По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь, — считает Колонна. — Необходимо проводить это четкое различие».

Укрепление технологического суверенитета — одно из главных условий для сохранения лидирующих позиций РФ на глобальных рынках , заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что российская микроэлектроника будет получать беспрецедентное финансирование.

Михаил Мишустин. government.ru

ЕС создал рабочую группу для восполнения военных запасов стран сообщества. Основную часть передали Украине, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз создал рабочую группу для изучения возможностей и продвижения практики совместных военных заказов стран ЕС для восполнения их запасов вооружений. Как известно, Еврокомиссия выделила €500 млн на ближайшие два года, чтобы активизировать практику совместных заказов, которая необходима для повышения эффективности закупок и поддержки военной промышленности», — сказал он.

Реакции: люди , сообщества

Прокуратура требует признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона из-за присутствующей в них идеологии насилия, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — сказала Нефедова.

В пресс-службе Минобороны России сообщили , что более 8 тыс. жителей освобожденных территорий Запорожской области получили российские паспорта.

С мая этого года во всех крупных городах и населенных пунктах области работают центры по приему документов на приобретение российского гражданства и выдачу паспортов РФ. Обратиться в них может любой житель города.

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Установку памятника Солдату Победы завершили на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщили в кабинете министров республики.

ЮНЕСКО поддержало заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.

в список Всемирного наследия. На 92-м году жизни ушел из жизни Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС , первый и единственный президент СССР.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 29 августа: «МАГАТЭ едет в Запорожье, Nokia — прощай, а на Оксимирона подали в суд».