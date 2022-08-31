Попытка наступления сорвана, Сафронов «не может признать вину», и смерть Горбачева. Что еще произошло 30 августа

Главное за 30 августа
Минобороны РФ, брифинг 30 августа
За сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих.
Разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128 отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады.
Ударами высокоточного оружия поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1 танковой бригады ВСУ.
Уничтожено более 200 бойцов, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
Нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ). В результате ударов уничтожено более ста бойцов, а также семь единиц военной техники.
Уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производили взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108 и 65 механизированных бригад, 35 и 36 бригад морской пехоты ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах.
Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.
Также сбиты пять беспилотников, 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 — HIMARS, пять — «Ольха» и четыре -«Ураган».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц спецтехники.
- При разгроме украинского наступления уничтожены более 1,2 тыс солдат и офицеров противника и 48 танков, сообщили в Минобороны России.
- ВСУ вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области, есть пострадавшие люди и поврежденные сооружения, сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.
- Вооруженные силы Украины за два часа обстрела нанесли 17 ударов по территории города Энергодара неподалеку от Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.
- Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек, выехавшая 29 августа из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа, сообщила газета The New York Times.
- ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Экономика, что с ней происходит
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Японская Mitsui официально сообщила российским властям о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui.
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Газпром приостановил поставки газа французской корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.
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Стоимость акций Газпрома на Московской бирже росла на 5,15%, до 199,79 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:05 (мск).
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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снижается более чем на 5%. По данным на 18:35 (мск), стоимость фьючерса на нефть находилась на уровне 97,63 долларов за баррель.
- Молдовагаз сообщил о погашении долга перед Газпромом за текущие поставки.
- Газпром-нефть считает, что Shell не в срок и не в полном объеме оплатила поставки нефти от их совместного предприятия Salym Petroleum, следует из текста решения суда о переводе СП в российскую юрисдикцию — «Коммерсантъ».
- ExxonMobil, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат продать свою долю в нефтегазовом проекте — «Коммерсантъ».
- Россия снизит производство нефти в августе. Из крупных нефтекомпаний добыча снижается у Газпром-нефти, в основном из-за начавшегося ремонта на шельфовом Приразломном месторождении, сообщает «Коммерсантъ».
- Банки Литвы после 1 сентября продолжат прием платежей за транзит в Калининград.
- Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2022 года выросли по сравнению с тем же периодом 2021 года на 24,4% и превысили 14 трлн рублей, сообщили в Счетной палате РФ.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости повышения доли в международных расчетах в рублях с постепенным отказом от валют недружественных стран.
- Рост цен на энергию вынуждает пивоваренные заводы Чехии повысить цены на национальный напиток страны — пиво, информируют пресс-службы предприятий.
- «Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту, время в пути уменьшится на 20−30 минут, сообщили в компании.
- ФАС одобрила сделку между «Яндексом» и VK, согласно которой первому переходит сервис доставки еды Delivery Club, а второму — новостной агрегатор «Яндекс.Новости» и «Дзен».
Реакции политиков
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Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что в вопросе о визах следует разделять тех, кто причастен к конфликту на Украине, и рядовых граждан.
По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь, — считает Колонна. — Необходимо проводить это четкое различие».
- Укрепление технологического суверенитета — одно из главных условий для сохранения лидирующих позиций РФ на глобальных рынках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он добавил, что российская микроэлектроника будет получать беспрецедентное финансирование.
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ЕС создал рабочую группу для восполнения военных запасов стран сообщества. Основную часть передали Украине, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Евросоюз создал рабочую группу для изучения возможностей и продвижения практики совместных военных заказов стран ЕС для восполнения их запасов вооружений. Как известно, Еврокомиссия выделила €500 млн на ближайшие два года, чтобы активизировать практику совместных заказов, которая необходима для повышения эффективности закупок и поддержки военной промышленности», — сказал он.
Реакции: люди, сообщества
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Прокуратура требует признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона из-за присутствующей в них идеологии насилия, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — сказала Нефедова.
- В пресс-службе Минобороны России сообщили, что более 8 тыс. жителей освобожденных территорий Запорожской области получили российские паспорта.
С мая этого года во всех крупных городах и населенных пунктах области работают центры по приему документов на приобретение российского гражданства и выдачу паспортов РФ. Обратиться в них может любой житель города.
Информация, которую вы могли пропустить
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Установку памятника Солдату Победы завершили на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщили в кабинете министров республики.
- ЮНЕСКО поддержало заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.
- На 92-м году жизни ушел из жизни Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 60,36₽
- EUR 59,96₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 29 августа: «МАГАТЭ едет в Запорожье, Nokia — прощай, а на Оксимирона подали в суд».