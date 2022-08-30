Что произошло 29 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 29 августа

Минобороны РФ , брифинг 29 августа В результате ударов ВКС России по пункту управления"Восток", а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60 пехотной бригады ликвидировано до 70 бойцов и 14 единиц специальной автомобильной техники. Поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108 бригады, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар"* и «Азов"* (запрещены на территории РФ). Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. РСЗО. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53 механизированной бригады и националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ) уничтожено более 30 и ранено свыше 50 бойцов. За сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ольха» и Himars. Всего с начала спецоперации уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотника, 370 зенитных ракетных комплексов, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3354 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5126 единиц спецтехники.

Примерно пять взрывов произошло в Мелитополе , причины выясняют , заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

, причины выясняют заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Первые жилые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению , рассказали в правительстве ЛНР.

, рассказали в правительстве ЛНР. ВС Украины нанесли новый удар по Энергодару , все службы в боевой готовности , заявил глава военно-гражданской администрации города.

, все службы в боевой готовности заявил глава военно-гражданской администрации города. Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.

Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию, сообщил ТАСС источник в ООН.

Экономика , что с ней происходит

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше 103 долларов за баррель впервые с 1 августа.

за баррель впервые с 1 августа. Глава МИД Венгрии заявил , что его страна достигнет соглашения с Газпромом об увеличении поставок газа с сентября , сообщает Reuters.

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, он переносится на год сообщил постпред Крыма при президенте РФ. Заявления первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова:

— Спад ВВП РФ по итогам 2022 года будет чуть больше 2%, в 2023 году может не превысить 1%;

— Правительство РФ по итогам года ожидает инфляцию на уровне 12−13%;

— Спад потребительского импорта в России составляет на сегодня 3−5%, инвестиционного — 17−20%;

— Российский несырьевой экспорт по итогам 2022 года снизится примерно на 17%.

Заявления премьер-министра Михаила Мишустина:

— Малый и средний бизнес к концу недели начнет получать льготные займы на развитие производства;

— Порядка 200 тыс. россиян могут стать безработными в ближайшем квартале, о них надо подумать, помочь им найти работу;

— Средства, предусмотренные на производство зерновых культур и пока не доведенные в регионы, нужно направить сельхозпроизводителям как можно быстрее.

Три судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов , сообщило Минобороны Турции. Они вывозят ее в Турцию , Румынию и Египет.

с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов сообщило Минобороны Турции. Они вывозят ее в Турцию Румынию и Египет. Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались около 100 тыс. человек . Они приобрели туры и забронировали проживание в отелях на более чем 2,5 млрд рублей , сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

. Они приобрели туры и забронировали проживание в отелях на более чем 2,5 млрд рублей сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации, сообщает агентство Reuters.

Реакции политиков

Владимир Путин удовлетворен развитием двусторонних связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также кооперацией в формате взаимодействия с Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, БРИКС, АТЭС и АСЕАН.

Однополярная модель мира изжила себя, ее сменяет новый миропорядок на основе признания суверенного пути развития каждого народа, отметил президент.

«РФ считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимой, ее возможные модальности будут обсуждаться на месте. Миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку (в ЕС)», — сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT. Об этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью изданию Die Welt.

Реакции: люди , сообщества

Жительница Энегодара рассказала о ранениях, которые получил ее сын при обстреле ВСУ жилого района города. По ее словам, на его теле множество ран от осколков, всю ночь он был без сознания. Для дальнейшего лечения его доставят в Мелитополь.

Всего пострадало 9 человек, часть из них — на амбулаторном лечении, часть — госпитализировали, сообщил главврач энергодарской специальной медико-санитарной части. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Их состояние стабилизировали и теперь перевезут в Мелитополь.

Почти 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в республику и банковских санкций ЕС, сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

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И. о. прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона, сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил соответствующий иск — ТАСС.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий журналисту «Новой газеты», сооснователю сообщества «Диссернет» Андрею Заякину по делу о финансировании экстремистской деятельности.

по делу о финансировании экстремистской деятельности. Перевозки пассажиров по железной дороге в Калининградскую область из других регионов России с 1 сентября не прекратятся , несмотря на заявления о том , что литовский банк «Шаулю» перестанет принимать платежи от российских контрагентов , сообщил губернатор Антон Алиханов.

из других регионов России с 1 сентября не прекратятся несмотря на заявления о том что литовский банк «Шаулю» перестанет принимать платежи от российских контрагентов сообщил губернатор Антон Алиханов. Почти 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в республику и банковских санкций ЕС , сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

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Отличного дня! Вот что произошло 28 августа: «Отражение ударов по ГЭС и АЭС, для нового зерна Украине не хватит хранилищ, а Европе предлагают платить за санкции».