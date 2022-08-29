Отражение ударов по ГЭС и АЭС, для нового зерна Украине не хватит хранилищ, а Европе предлагают платить за санкции. Что еще произошло 28 августа

Что произошло 28 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 28 августа

Минобороны РФ , брифинг 28 августа

Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки поражены 3 пункта управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах. В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также уничтожены 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников, перехвачено 28 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS. Кроме того, сбита одна баллистическая ракета «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов.

За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела Запорожской АЭС . В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ , обстреливавшие АЭС , были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

Запорожской . В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ обстреливавшие АЭС были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Россия распространила в Совбезе ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС Украиной 25 августа , сообщает постпредство.

Запорожской АЭС Украиной 25 августа сообщает постпредство. В районе Славянска высокоточными ударами ликвидировано 250 человек личного состава противника , сообщило Минобороны РФ.

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в Херсонской области всего было выпущено около 20 ракет сработала ПВО были попадания в центр города и район ГЭС. С февраля в Россию прибыли более 3,7 млн беженцев из Донбасса и с Украины , сообщает ТАСС.

Экономика , что с ней происходит

Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов утром 28 августа , сообщило Министерство обороны Турции.

вышли из украинских портов утром 28 августа сообщило Министерство обороны Турции. Новый урожай зерна на Украине не поместится в хранилища , которыми располагает страна , заявил представитель ООН в координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла.

, которыми располагает страна заявил представитель ООН в координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла. Бангладеш собирается импортировать 500 тыс. тонн пшеницы по цене 430 долларов за тонну из России в рамках межправительственной сделки , сообщает Reuters.

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Автомобиль Geely. barnaul.drom.ru/

Власти не исключают , что химпредприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики восстановит работу.

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КАМАЗ в августе планирует выпустить около 40 флагманских грузовиков последнего , пятого поколения , сообщила пресс-служба компании. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.

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Политика: встречи и обсуждения

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль считает , что в краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с трудностями из-за антироссийских санкций , однако нужно быть готовыми «заплатить цену за свободу».

считает что в краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с трудностями из-за антироссийских санкций однако нужно быть готовыми «заплатить цену за свободу». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил , что страна не готова обсуждать дальнейшие санкции в сфере энергетики , ни по газу , ни по нефти. По его словам , в Евросоюзе есть и другие государства , которые не хотят этого , но они находятся под влиянием «либерального мейнстрима» и «не осмеливаются действовать в своих интересах».

заявил что страна не готова обсуждать дальнейшие санкции в сфере энергетики ни по газу ни по нефти. По его словам в Евросоюзе есть и другие государства которые не хотят этого но они находятся под влиянием «либерального мейнстрима» и «не осмеливаются действовать в своих интересах». Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители , в частности на газ.

«Мы должны наконец остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения. <…> Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — сказал он.

Реакции: люди , сообщества

Российское кино деградирует без участия в международных фестивалях и доступа к современному оборудованию , считает режиссер Александр Сокуров . Про его словам , оно может «окунуться и упасть в яму серости и неразвитости».

считает режиссер . Про его словам оно может «окунуться и упасть в яму серости и неразвитости». Около 50 тыс. украинских беженцев в Британии к середине 2023 года могут оказаться без жилья , сообщает Guardian.

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Коньки , каток. CC0

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По данным источников Financial Times , министры иностранных дел ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку соглашения об упрощении визового режима с Россией.

министры иностранных дел ЕС на этой неделе намерены поддержать об упрощении визового режима с Россией. Выдача 10-летних загранпаспортов в посольствах и консульствах РФ была приостановлена по техническим причинам — из-за необходимости переформатировать электронный чип.

в посольствах и консульствах РФ была приостановлена по техническим причинам — из-за необходимости переформатировать электронный чип. Российские авиакомпании смогут использовать часть закрытого воздушного пространства на юге РФ для «спрямленных» полетов в Сочи с 30 августа. Изменение сократит время в пути примерно на 30−35 минут.

Сочи. unsplash.com

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 27 августа: «АЭС под огнем, Китай отправляет чайные поезда для России, а Пугачеву нашли в Москве».