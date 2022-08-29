Отражение ударов по ГЭС и АЭС, для нового зерна Украине не хватит хранилищ, а Европе предлагают платить за санкции. Что еще произошло 28 августа

Главное за 28 августа
Минобороны РФ, брифинг 28 августа
Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины.
Кроме того, за сутки поражены 3 пункта управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах. В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также уничтожены 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Средствами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников, перехвачено 28 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS. Кроме того, сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов.
- За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела Запорожской АЭС. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.
- Россия распространила в Совбезе ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС Украиной 25 августа, сообщает постпредство.
- В районе Славянска высокоточными ударами ликвидировано 250 человек личного состава противника, сообщило Минобороны РФ.
- Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, всего было выпущено около 20 ракет, сработала ПВО, были попадания в центр города и район ГЭС.
- С февраля в Россию прибыли более 3,7 млн беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает ТАСС.
Экономика, что с ней происходит
- Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов утром 28 августа, сообщило Министерство обороны Турции.
- Новый урожай зерна на Украине не поместится в хранилища, которыми располагает страна, заявил представитель ООН в координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла.
- Бангладеш собирается импортировать 500 тыс. тонн пшеницы по цене 430 долларов за тонну из России в рамках межправительственной сделки, сообщает Reuters.
- Правящие Афганистаном талибы (представители запрещенной террористической организации «Талибан») почти заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Сделки будут проходить через третьи страны из-за санкций.
- Правительство Германии создало холдинговую компанию для возможной национализации Securing Energy for Europe, бывшей дочки Газпрома.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы для британцев будут тяжелыми, а счета за электроэнергию — умопомрачительными.
- Совместное белорусско-китайское предприятие Belgee по выпуску популярных автомобилей Geely с сентября заработает на полную мощность. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
- Власти не исключают, что химпредприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики восстановит работу.
- Не менее 51% российской нефти перевозится в другие страны морем греческими танкерами, сообщил воскресенье греческий новостной портал Defence Point. По его данным, на российские суда при этом приходится только 19%. Санкции ЕС против российской нефти вступят в силу только 31 декабря, поэтому транспортировка топлива морем все еще продолжается.
- Франция и Алжир обсуждают увеличение на 50% поставок газа алжирской стороной, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.
- Производители угля из России столкнулись с проблемами при экспорте, рассказали в Минэнерго. Это связано с отказом европейских компаний страховать российские поставки, причем в любую страну мира.
- НОВАТЭК консолидирует 100% совместного предприятия Тернефтегаз, выкупив 49% у французского партнера TotalEnergies, сообщили стороны.
- Американский производитель компьютеров и серверов Dell окончательно ушел из России, подтвердил Reuters представитель компании Марк Сиеменас.
- КАМАЗ в августе планирует выпустить около 40 флагманских грузовиков последнего, пятого поколения, сообщила пресс-служба компании. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.
- Ассоциация компаний интернет-торговли готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год.
- Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки. Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции, говорят производители бытовой техники и электроники, узнал «Коммерсант».
Политика: встречи и обсуждения
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль считает, что в краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с трудностями из-за антироссийских санкций, однако нужно быть готовыми «заплатить цену за свободу».
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не готова обсуждать дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. По его словам, в Евросоюзе есть и другие государства, которые не хотят этого, но они находятся под влиянием «либерального мейнстрима» и «не осмеливаются действовать в своих интересах».
- Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, в частности на газ.
«Мы должны наконец остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения. <…> Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — сказал он.
Реакции: люди, сообщества
- Российское кино деградирует без участия в международных фестивалях и доступа к современному оборудованию, считает режиссер Александр Сокуров. Про его словам, оно может «окунуться и упасть в яму серости и неразвитости».
- Около 50 тыс. украинских беженцев в Британии к середине 2023 года могут оказаться без жилья, сообщает Guardian.
- Международный союз конькобежцев зарезервировал более 2,5 млн долларов на покрытие убытков в случае санкций против спортсменов из России.
Информация, которую вы могли пропустить
- По данным источников Financial Times, министры иностранных дел ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку соглашения об упрощении визового режима с Россией.
- Выдача 10-летних загранпаспортов в посольствах и консульствах РФ была приостановлена по техническим причинам — из-за необходимости переформатировать электронный чип.
- Российские авиакомпании смогут использовать часть закрытого воздушного пространства на юге РФ для «спрямленных» полетов в Сочи с 30 августа. Изменение сократит время в пути примерно на 30−35 минут.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 60,09₽
- EUR 59,88₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 27 августа: «АЭС под огнем, Китай отправляет чайные поезда для России, а Пугачеву нашли в Москве».