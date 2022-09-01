Удар по Макеевской колонии, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, а флаг России впервые подняли в школах. Что еще произошло 31 августа

Что произошло 31 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 31 августа

Минобороны РФ , брифинг 31 августа Разгромлен батальон 57 мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков. Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно. Украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тыс. бойцов. Ударами по пункту временной дислокации подразделений 10 горной штурмовой бригады ликвидировано до 50 бойцов и девять единиц военной техники. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц спецтехники. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотников. Кроме того, перехвачены 57 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Всего с начала спецоперации уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотника, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц спецтехники.

ВСУ ударили по Макеевской исправительной колонии , ранены трое осужденных , сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. Один человек умер.

ранены осужденных сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. Один человек умер. Россия направила членам Совета Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками 29 августа , сообщила в Twitter пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН. Кстати , ВСУ за сутки ударили по ЗАЭС и территории Энергодара более 100 раз с помощью беспилотников и артиллерии со стороны населенного пункта Марганец , сообщила ВГА.

украинскими войсками 29 августа сообщила в Twitter пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН. Кстати ВСУ за сутки ударили по ЗАЭС и территории Энергодара более с помощью беспилотников и артиллерии со стороны населенного пункта Марганец сообщила ВГА. Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье , сообщает AFP.

, сообщает AFP. В Херсоне прогремели взрывы , предположительно , российская система ПВО запустила около десяти ракет , передает ТАСС.

предположительно российская система ПВО запустила около ракет передает ТАСС. Власти Крыма ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Экономика , что с ней происходит

Цена газа в Европе по итогам лета выросла почти в 3 раза , до около 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров , свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и расчеты ТАСС.

до около за 1 тыс. кубометров свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и расчеты ТАСС. Великобритания может обратиться за помощью к Международному валютному фонду на фоне энергокризиса , пишет газета The Daily Telegraph.

, пишет газета The Daily Telegraph. Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть , сообщила газета The Wall Street Journal.

, сообщила газета The Wall Street Journal. Часть держателей еврооблигаций согласилась отсрочить долги «Нафтогаза Украины» на два года . Держатели еврооблигаций , срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года , отсрочку выплат не поддержали.

. Держатели еврооблигаций срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года отсрочку выплат не поддержали. Siemens сегодня практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать. «Северный поток» загружен на 20% из-за антироссийских санкций — ТАСС.

сегодня практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать. «Северный поток» загружен на из-за антироссийских санкций — ТАСС. Японская Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2», кабмин РФ разрешил передать ей долю в новом операторе проекта.

Основное из заявлений главы Газпрома Алексея Миллера:

— Газпром уже добыл 288,1 млрд куб. м газа, 82,2 млрд куб. м газа поставлено в страны дальнего зарубежья;

— Мировой спрос на газ за 8 месяцев 2022 года сократился на 40 млрд куб. м, 73% сокращения пришлось на Европу.

Газпром на фоне остановки газопровода «Северный поток» в сентябре и октябре поставит в Венгрию дополнительно 353,8 млн куб. м газа. Сверхконтрактные объемы пойдут через газопровод «Турецкий поток», пишет «Коммерсант».

куб. м газа. Сверхконтрактные объемы пойдут через газопровод «Турецкий поток», пишет «Коммерсант». Снижение ВВП РФ в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне , говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития.

в годовом выражении после 4,9% в июне говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития. Инфляция в России за неделю с 23 по 29 августа в годовом выражении продолжила снижаться и составила 14,31% , сообщает Минэкономразвития.

, сообщает Минэкономразвития. Морские перевозки социально значимых товаров в Калининградскую область будут субсидированы , сообщает Росморречфлот.

будут субсидированы сообщает Росморречфлот. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт лома драгметаллов из РФ с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

из РФ с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Находящийся под американскими санкциями Nordgold продал контрольную долю в золотодобывающем активе во Французской Гвиане Montagne d’Or за 77 млн долларов — «Коммерсант».

Реакции политиков

«РФ отслеживает ситуацию с решением ЕС по визам для россиян , если для них будут ограничения , то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков .

если для них будут ограничения то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России», — заявил представитель Кремля . Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны , заявила , что президент Украины Владимир Зеленский станет первым руководителем иностранного государства , которому она позвонит в случае своей победы.

«Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства», — сказала Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне.

Визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян , только на тех , кто «едет в Европу за покупками», заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы думаем, что контакты между людьми важны. В первую очередь мы рассматриваем меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками», — сказал он, отметив, что ограничение выдачи виз для всех россиян «не является хорошей идеей».

Реакции: люди , сообщества

Сроки получения россиянами шенгенских виз могут увеличиться до полугода из-за приостановки Евросоюзом действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме , сообщила Ассоциация туроператоров России.

из-за приостановки Евросоюзом действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме сообщила Ассоциация туроператоров России. В Минобороны РФ сообщили , что российские паспорта получили уже более 9 тыс. жителей Запорожской области. Всего же подали свыше 35 тыс. заявлений на гражданство нашей страны.

Секретариат Национального союза писателей Украины требует закрыть музей писателя Михаила Булгакова в Киеве, следует из заявления организации. Вместо него планируют открыть музей украинского композитора Александра Кошица.

«Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил как только мог ее в своих произведениях, например, в «Белой гвардии»?" — говорится в документе. В союзе писателей считают, что Михаил Булгагов был «одним из предтечей Русского мира».

Информация , которую вы могли пропустить

Государственные флаги России впервые подняли на посвященных Дню знаний линейках.

Российскую актрису Кристину Асмус привлекают к административной ответственности по делу о дискредитации ВС РФ. Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы , слушание дела пройдет 6 сентября.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 60,24 ₽

EUR 60,21₽

Отличного дня! Вот что произошло 30 августа: «Попытка наступления сорвана, Сафронов «не может признать вину», и смерть Горбачева».