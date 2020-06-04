Более 260 млн потратят в Алтайском крае на «историческое» голосование по изменению Конституции

1 июля, в среду, в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. На проведение всех необходимых процедур в Алтайском крае потребуется более 260 млн рублей, рассказала на пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Финансирование голосование идет за счет федеральных средств. Еще в марте в Алтайский край направили 261 млн 323 тысячи 600 рублей, отметила Акимова.

Эта сумма не меньше, чем обычно выделяется на избирательные кампании и позволит максимально подготовить участки. Основная часть денег уйдет на зарплаты членам УИК.

Все расходы, связанные с обеспечением безопасности (закупка масок, антисептиков, которыми необходимо будет пользоваться на участках), также будут оплачиваться из федерального бюджета, но в уже выделенную часть средств это не входит. Закупать маски будут путем объявления тендеров.

Ирина Акимова подчеркнула, что голосование будет «бумажным», без бюллетеня проголосовать не получится. Но можно подать заявление на Госуслугах, чтобы отдать голос на дому.

В целом процедура голосования, «такого исторического» события, как изменение Конституции, не будет особо отличаться от уже знакомых для избирателей дней голосования, добавила глава алтайского избиркома.

Результаты будут известны не позднее 2 июля.