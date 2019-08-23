Более 100 российских ученых выступили в защиту фигурантов дел о протестных акциях в Москве

Больше 100 российских ученых, которые работают в вузах страны и за рубежом, потребовали прекратить уголовное преследование и освободить фигурантов «дела 27 июля», которых обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Соответствующее заявление опубликовало издание «Троицкий вариант».

С работой в науке «несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие», считают авторы заявления. Ученые также обратили внимание на то, что «именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей».

В заявлении содержится требование освободить арестованных по «делу 27 июля»: Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Даниила Конона, Валерия Костенка, Константина Котова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина, пишет polit.ru.

Согласованные и несогласованные акции проходятв Москве и в других российских городах из-за отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в столице. Он связал оппозиционную активность с электоральным циклом .

«Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские», — сказал Путин.

Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто не имеет права нарушать закон, отметил российский лидер. И подчеркнул, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.

Россия дает людям выражать свой протест, добавил президент. И напомнил, что законные акции в столице в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

А глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел беспрецедентным применение силы на столичных акциях протеста.