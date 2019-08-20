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20 августа 18°C

Путин впервые прокомментировал акции протеста в столице

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе. Он связал оппозиционную активность с электоральным циклом, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские», — сказал Путин.

Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, но никто не имеет права нарушать закон, отметил российский лидер. И подчеркнул, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.

Россия дает людям выражать свой протест, добавил президент. И напомнил, что законные акции в столице в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Россия не хочет возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» во Франции, подчеркнул Путин.

Комиссия

В Госдуме тем временем создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России и для ее незамедлительной работы даже вызовут депутатов из отпусков, пишет bfm.ru.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комиссия будет приглашать, в том числе, иностранных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению российских законов, сообщил спикер.

По завершении работы комиссия может передать материалы правоохранительным органам, озвучить их в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ в ПАСЕ, а также направить свои предложения ряду стран, которые «этим не просто грешат, но и цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела Российской Федерации».

Согласованный митинг

Ранее сообщалось, что 10 августа на пр. Сахарова в Москве прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В нем приняли участие, по некоторым данным, 50−60 тыс. человек, в том числе журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и «Кровосток», писала Газета.ру. Полицейские сообщили о 136 задержанных.

ОМОН.
ОМОН.
Настасья Коваленко

Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией со времен протестов 2011—2012 годов. По данным МВД, в ней приняли участие около 20 тыс. человек. По информации организации «Белый счетчик», которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тысяч человек, отмечает «Интерфакс».

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