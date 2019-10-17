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17 октября 7°C

Более 120 тысяч человек подписали петицию против телеведущего Соловьева

На сайте Change.org появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо. Ее автор призывает не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. На данный момент петицию подписали 124,7 тыс. человек.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Автор — священник, ведущий оппозиционного русскоязычного YouTube-канала, эмигрант из России отец Сергий, сообщают «Открытые медиа». Он требует внести имя Соловьева в «список Магнитского» и запретить въезд в страны Европы и в США. К какому приходу относится отец Сергий и где он служит, издание не сообщает.

По словам отца Сергия, Соловьев намерен получить итальянский паспорт. Священник обвиняет телеведущего в том, что он «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия». Священник считает, что слова Соловьева «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными».

Священник заявил, что для реакции итальянского правительства нужно собрать около 100 тыс. подписей. Сейчас на странице петиции стоит цель в 150 тыс. подписей.

Также отец Сергий рассказал, что перевел знакомым итальянцам фрагменты выступлений Соловьева из-за чего они «были в ужасе».

14 октября Соловьев заявил, что никогда не думал о смене российского гражданства, сообщает «Национальная служба новостей».

Также телеведущий усомнился в том, что отец Сергий действительно является священником, так как «он неизвестен никому как священник» и «язык, которым он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников».

Еще одно ходатайство

Отец Сергий создал еще одну русскоязычную петицию с обращением к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК. В ней он требует запретить Соловьеву вести политические ток-шоу и радиоэфиры, так как телеведущий однобоко и манипулятивно разбирает темы, разносит в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления, брань и переходит на личности, пишет polit.ru.

Эта петиция собрала 6,3 тыс. подписей. Отец Сергий объяснил это тем, что россияне «не надеятся на справедливое разбирательство в своей стране».

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

Список Магнитского

Список Магнитского — документ, принятый правительством США. В нем указаны российские чиновники и силовики, которые предположительно причастны к гибели в СИЗО аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Фигурантам списка запрещен въезд в США за нарушение прав человека. Финансы этих людей на территории страны также замораживаются.

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