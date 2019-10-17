Более 120 тысяч человек подписали петицию против телеведущего Соловьева

На сайте Change.org появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо. Ее автор призывает не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. На данный момент петицию подписали 124,7 тыс. человек.

Автор — священник, ведущий оппозиционного русскоязычного YouTube-канала, эмигрант из России отец Сергий, сообщают «Открытые медиа». Он требует внести имя Соловьева в «список Магнитского» и запретить въезд в страны Европы и в США. К какому приходу относится отец Сергий и где он служит, издание не сообщает.

По словам отца Сергия, Соловьев намерен получить итальянский паспорт. Священник обвиняет телеведущего в том, что он «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия». Священник считает, что слова Соловьева «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными».

Священник заявил, что для реакции итальянского правительства нужно собрать около 100 тыс. подписей. Сейчас на странице петиции стоит цель в 150 тыс. подписей.

Также отец Сергий рассказал, что перевел знакомым итальянцам фрагменты выступлений Соловьева из-за чего они «были в ужасе».

14 октября Соловьев заявил, что никогда не думал о смене российского гражданства, сообщает «Национальная служба новостей».

Также телеведущий усомнился в том, что отец Сергий действительно является священником, так как «он неизвестен никому как священник» и «язык, которым он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников».

Еще одно ходатайство

Отец Сергий создал еще одну русскоязычную петицию с обращением к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК. В ней он требует запретить Соловьеву вести политические ток-шоу и радиоэфиры, так как телеведущий однобоко и манипулятивно разбирает темы, разносит в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления, брань и переходит на личности, пишет polit.ru.

Эта петиция собрала 6,3 тыс. подписей. Отец Сергий объяснил это тем, что россияне «не надеятся на справедливое разбирательство в своей стране».

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

Список Магнитского

Список Магнитского — документ, принятый правительством США. В нем указаны российские чиновники и силовики, которые предположительно причастны к гибели в СИЗО аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Фигурантам списка запрещен въезд в США за нарушение прав человека. Финансы этих людей на территории страны также замораживаются.