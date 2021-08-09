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Политика

Более тысячи человек заявились на выборы в АКЗС

В Алтайском крае завершился срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, сообщил краевой избирком.

Совещание в крайизбиркоме.
Совещание в крайизбиркоме.
altai-terr.izbirkom.ru

Подписные листы и другие документы подали 1 113 человек, из них 920 кандидатов — по краевому округу. 469 кандидатов зарегистрированы.

Пока еще это не окончательные данные: те, кто пришел в комиссию в последние часы приема документов, будут включены в общую сводку несколько позднее, добавил «Политсибру».

Большая часть кандидатов идут от партий — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и «Партия за справедливость».

Выборы депутатов АКЗС восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе: 34 депутата будут избраны по одномандатным избирательным округам и 34 депутата — по краевому избирательному округу.

Ранее сообщалось, что Владимир Попов оказался единственным из четырех самовыдвиженцев по округам в Госдуму от Алтайского края, кто успел собрать подписи.

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