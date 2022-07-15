Большие потери ВСУ, релокация в Казахстан и возвращение NASA. Что еще произошло 14 июля

Главное за 14 июля

Минобороны РФ , брифинг 14 июля:

— Высокоточными ударами поражены пункты временной дислокации подразделений 35 бригады морской пехоты, 54 механизированной бригады, 81 аэромобильной бригады и 109 бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники;

— Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14 механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено;

— Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины РСЗО 45 артиллерийской бригады ВСУ;

— Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, а также живая сила и военная техника в 21 районе;

— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея и взвод РСЗО, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты Су-24 и МиГ-29;

— Средствами ПВО уничтожены 12 беспилотников, перехвачены две ракеты «Точка У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета.