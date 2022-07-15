Большие потери ВСУ, релокация в Казахстан и возвращение NASA. Что еще произошло 14 июля

Главное за 14 июля
- Минобороны РФ, брифинг 14 июля:
— Высокоточными ударами поражены пункты временной дислокации подразделений 35 бригады морской пехоты, 54 механизированной бригады, 81 аэромобильной бригады и 109 бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники;
— Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14 механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено;
— Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины РСЗО 45 артиллерийской бригады ВСУ;
— Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, а также живая сила и военная техника в 21 районе;
— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея и взвод РСЗО, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты Су-24 и МиГ-29;
— Средствами ПВО уничтожены 12 беспилотников, перехвачены две ракеты «Точка У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета.
- Во всех городах Украины, подконтрольных России, восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщило министерство обороны. По данным ведомства, постепенно начинают работать рынки и городские службы, начато восстановление инфраструктуры.
- В ДНР заявили об «оперативном контроле» над городом Северск.
- Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела района автовокзала с украинской стороны есть погибшие и раненые. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли, трое ранены.
- Число погибших в Виннице после ракетного удара, по последним данным, составляет 23, госпитализированы 64 человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет РБК.
Экономика, что с ней происходит
- Предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну — 20−21 июля, сообщил источник РИА Новости.
- В Венгрии вводится режим ЧП в области энергетики.
- Минфин США разрешил проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию.
- Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и Росгосстрах, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.
- Литва соглашается с рекомендациями Еврокомиссии по калининградскому транзиту «из уважения к трансатлантическому единству», заявила премьер Ингрида Шимоните.
- Губернатор Антон Алиханов заявил, что в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии снимается более 80% ограничений по транзиту в Калининград, пишет РИА Новости.
- Российская компания «Валио» (принадлежит ГК «Велком») откажется от использования бренда Valio в пользу Viola при продаже молочной продукции в России, сообщила компания. Продукция с обновленным логотипом появится в продаже до конца лета.
- Российские сталелитейные компании в июне, имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок, узнал «Коммерсант».
- АвтоВАЗ в долгосрочной перспективе намерен создать новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, сообщил президент компании Максим Соколов.
Что в России предпринимают для стабильности
- В России стартуют программы льготных лизинга и автокредитования, за счет которых Минпромторг ожидает реализовать почти 80 тыс. машин с господдержкой до конца года. Скидка на аванс по кредиту выросла вдвое — до 20% от стоимости автомобиля, а максимальная цена приобретаемой машины — с 1,5 млн руб. до 2 млн руб. Кроме того, уже в сентябре, по заявлению Дениса Мантурова, можно будет купить с господдержкой 35% от стоимости локализованный в РФ электромобиль Evolute. Остальные автомобили в программах только отечественные.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана благодаря слиянию преобразованного Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России.
- Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству регулировать трудовые отношения для обеспечения военных операций за границей. В частности, на некоторых предприятиях могут установить сверхурочные условия труда, а компаниям запретят отказываться от госконтрактов.
Политика: встречи и обсуждения
- Российский МИД уверен, что ВСУ при помощи систем HIMARS целенаправленно бьют по гражданским объектам в Донбасс, а США им в этом помогают. Как заявила Мария Захарова, огонь ведется «по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам». При этом, утверждает она, американская стороны предоставляет ВСУ разведданные и «помогает представителям киевского режима правильно прицелиться».
- Александр Вучич полагает, что если западные лидеры не отреагируют на предложение президента России Владимира Путина по завершению операций в Донецкой и Луганской областях Украины, «мир окажется в аду». По мнению господина сербского президента, идти на встречу Москве Запад не намерен.
- Турция, Египет и Саудовская Аравия могут «очень скоро» присоединиться к БРИКС, заявила глава форума БРИКС Пурнима Ананд в беседе с газетой «Известия».
- Москва во время специальной военной операции на Украине остановится там, где будет обеспечена безопасность людей от поставляемого Киеву западного вооружения, заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлий Жданов.
Реакции: люди, сообщества
- Гарик Сукачев, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Сергей Шнуров, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Евгений Маргулис и другие рок-музыканты — всего больше 20 человек — записали кавер на известную песню «Я остаюсь».
- NASA рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС, заявила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Евросоюзе обсуждают снятие части индивидуальных антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, сообщил Bloomberg. По данным его источников, юристы в Брюсселе пришли к выводу, что ограничения против некоторых россиян были недостаточно твердо мотивированы.
- В Москве сняли вывеску «Гоголь-центра». Теперь, по документам департамента культуры Москвы, он называется Театром им. Гоголя — это название учреждение получило в 1959 году.
- Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесудебный отзыв у СМИ лицензии на срок до полугода за распространение «недостоверных сведений» о действиях российской армии или госорганов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 58,26₽
- EUR 58,34₽
Отличной пятницы! Вот что произошло 13 июля: «Четыре сбитых самолета, переговоры в Стамбуле и экономия на подсветке Бранденбургских ворот».