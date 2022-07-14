Четыре сбитых самолета, переговоры в Стамбуле и экономия на подсветке Бранденбургских ворот. Что еще произошло 13 июля

Главное за 13 июля
- Минобороны РФ, брифинг 13 июля:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». В результате удара ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»;
— За прошедшие сутки ВКС России уничтожено два командных пункта, склад боеприпасов, а также семь единиц бронетанковой техники. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО «Ураган»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах;
— Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25, Су-24 и МиГ-29;
— Кроме того, еще один Су-25 сбит средствами ПВО. Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять беспилотников, перехвачено пять ракет «Точка-У». Сбиты в воздухе 18 снарядов РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Повреждения при ракетном ударе по Новой Каховке, который 12 июля нанесли ВСУ, получили 65 домов, почти 250 магазинов, 15 складов, три завода, две больницы и четыре учебных заведения, заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева. По ее данным, погибли два человека, еще семеро числятся пропавшими без вести и 90 ранены.
- В ЛНР сообщили о массированном ударе со стороны Украины по части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.
Экономика, что с ней происходит
- Надежды на достижение консенсуса по «зерновому вопросу» на переговорах в Стамбуле высоки, план ООН вполне реалистичный, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
- Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется от российской нефти, сообщил Reuters помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.
- Ужесточение санкций против РФ, проблемы с поставками газа в Европу могут ввергнуть ряд стран в рецессию и повысить цены на энергоносители, сообщили в Международном валютном фонде.
- Страны Ближнего Востока в июне увеличили импорт нефтепродуктов из России до 155 тыс. баррелей в сутки, самого высокого уровня с 2016 года, пишет Bloomberg.
- Компании из Объединенных Арабских Эмиратов не собираются уходить из России из-за ситуации вокруг Украины, заявили в посольстве ОАЭ в Москве.
- Доходы РФ от нефтяного экспорта в июне увеличились и превысили $20 млрд, несмотря на снижение физических объемов, сообщило Международное энергетическое агентство.
- Венгрия не поддержит санкции против Газпрома, Газпромбанка и эмбарго на газ из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
- Минфин сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-июне составил 1,373 трлн руб.
- По оценке ЦБ, внешний долг России на 1 июля снизился до $472,8 млрд с $482,1 млрд с начала года.
- АвтоВАЗ запускает производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации.
- Россияне в первой половине 2022 года сократили количество покупок одежды и обуви на треть, а объем трат на эти цели уменьшился почти на 20%, такие данные приводит банк ВТБ на основе анализа трат своих клиентов.
- Рабочие группы ОАЭ и РФ ведут переговоры по соглашению, которое позволило бы использовать карты «Мир» в ОАЭ.
- Из-за потери транзита в Калининград банкротство грозит более 200 транспортным фирмам Литвы, говорится в сообщении ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава».
- Провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, разъяснила Еврокомиссия ситуацию с калининградским транзитом. Железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, отметили в Еврокомиссии.
- Одна из турбин для «Северного потока» находится на пути в Европу, еще пять доставят в Канаду на 2 года для обслуживания, сообщила канадская газета The Globe and Mail.
- Объем торговли Китая и России в первом полугодии вырос на 27,2% в годовом исчислении, до 80,675 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
- Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать возможность продажи овощей, выращенных в личных подсобных хозяйствах России, в торговых сетях.
- Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение более 1,5 млрд акций компании Аэрофлот за 52,5 млрд руб. по цене размещения в 34,29 руб. Доля государства в компании в результате покупки выросла до 73,77% с 57,34%.
Политика: встречи и обсуждения
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на переговорах в Стамбуле по экспорту украинской сельхозпродукции «сделан важный шаг вперед», сообщает Reuters. По его словам, необходимо решить технические детали, чтобы закрепить прогресс.
- Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику. Признание ДНР со стороны КНДР станет основой для развития экономических отношений между Донецком и Пхеньяном, заявил Денис Пушилин. «Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — сказал он.
В свою очередь, МИД Украины сообщил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. В Киеве расценили решение Пхеньяна как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».
- Власти Украины намерены вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает Reuters. Он назвал это «окончательной переговорной позицией Украины». Киев на переговорах ранее предлагал Москве внеблоковой статус Украины, а также отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.
Реакция: люди, сообщества
- Около двух третей украинских беженцев намерены оставаться в принимающих странах до тех пор, пока не будут прекращены военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным Управления, с 24 февраля по 5 июля текущего года Украину покинули около 8,8 млн человек.
- Администрация Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского отказалась удалить имя композитора из названия, несмотря на требования студентов и педагогов.
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- Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии.
- Басманный суд арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил России, сообщает РБК. Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения.
- Замглавы Минпромторга назвал небеленую офисную бумагу более полезной для глаз. По словам Олега Бочарова, такая бумага пользуется большим спросом у потребителей, чем белая, сообщает ТАСС.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 58,53₽
- EUR 58,9₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 12 июля: «Наемников убыло, евро стоит дешевле доллара, а IKEA создает онлайн очередь».