Четыре сбитых самолета, переговоры в Стамбуле и экономия на подсветке Бранденбургских ворот. Что еще произошло 13 июля

Главное за 13 июля

Минобороны РФ , брифинг 13 июля:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». В результате удара ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»;

— За прошедшие сутки ВКС России уничтожено два командных пункта, склад боеприпасов, а также семь единиц бронетанковой техники. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО «Ураган»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах;

— Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25, Су-24 и МиГ-29;

— Кроме того, еще один Су-25 сбит средствами ПВО. Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять беспилотников, перехвачено пять ракет «Точка-У». Сбиты в воздухе 18 снарядов РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов.