Наемников убыло, евро стоит дешевле доллара, а IKEA создает онлайн очередь. Что еще произошло 12 июля

Главное за 12 июля Минобороны РФ , брифинг 12 июля: — В Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США. В результате удара ВКС в районе населенного пункта Артемовск ДНР уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники. Кроме того, высокоточным оружием уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники;

— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах;

— Средствами ПВО за сутки сбиты семь беспилотников. Кроме того, перехвачено 12 снарядов РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов. По данным Минобороны РФ , за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик , число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741 .

за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине . ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS. Почти 190 человек обратились за медицинской помощью. По версии властей , удар пришелся на склад удобрений. После него начался пожар и длительная детонация.

Экономика , что с ней происходит

Курс евро к доллару во вторник на международном рынке Форекс сравнялся. В предыдущий раз евро был равен доллару почти 20 лет назад — 6 декабря 2002 года. Ослабление европейской валюты связано с опасениями экономического спада.

во вторник на международном рынке Форекс сравнялся. В предыдущий раз евро был равен доллару почти 20 лет назад — 6 декабря 2002 года. Ослабление европейской валюты связано с опасениями экономического спада. Украина за две недели получила от США два транша на общую сумму $3 млрд , сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости воссоздать систему предсказуемости курса рубля.

заявил о необходимости воссоздать систему рубля. Власти США считают , что мировые цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель на фоне антироссийских мер , передает Reuters.

что мировые цены на нефть до $140 за баррель на фоне антироссийских мер передает Reuters. Производитель конструкторов LEGO прекращает коммерческую деятельность в России.

Объем торгов юанем в России в июне составил 5,4 млрд юаней, что в 16 раз больше показателя в мае в 0,33 млрд юаней. Всего на юань пришлось 11% оборота валютных торгов.

в России в июне составил 5,4 млрд юаней, что в 16 раз больше показателя в мае в 0,33 млрд юаней. Всего на юань пришлось 11% оборота валютных торгов. Россияне в апреле—июне купили валюту на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет.

на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго России оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области .

. Евросоюз после начала боевых действий на Украине заморозил счета российских бизнесменов и компаний на общую сумму €13,8 млрд , сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. 12 млрд из этой суммы приходится всего на 5 стран.

сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. 12 млрд из этой суммы приходится всего на 5 стран. Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины. Он вынужден пойти на этот шаг , так как не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту , узнал «Коммерсант».

Представители Минобороны Турции обсудят с делегациями из России , Украины и ООН ситуацию с транспортировкой украинского зерна из портов Черного моря , сообщили в ведомстве. Встреча состоится сегодня в Стамбуле.

Украины и ООН из портов Черного моря сообщили в ведомстве. Встреча состоится сегодня в Стамбуле. Разработчик игр Nexters передаст все акции российских юрлиц «Некстерс Студио» и «Некстерс Онлайн» локальному менеджменту , головной офис на Кипре перестанет получать выручку от российских платформ — она пойдет на развитие и поддержку компаний и игр в России.

передаст все акции российских юрлиц «Некстерс Студио» и «Некстерс Онлайн» локальному менеджменту головной офис на Кипре перестанет получать выручку от российских платформ — она пойдет на развитие и поддержку компаний и игр в России. Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссоверов Free в России в 2023 году.

Россия и Бразилия ведут переговоры по поставкам энергоносителей , сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

, сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. Михаил Мишустин сообщил , что на фоне продовольственного кризиса в разы вырос спрос на продукцию российского АПК.

что на фоне продовольственного кризиса в разы на продукцию российского АПК. Центр развития перспективных технологий за свой счет оснастит оборудованием для маркировки пивную отрасль. Это позволит производителям внедрить маркировку в оптимальные сроки и без дополнительных затрат.

Политика: встречи и обсуждения

Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом , сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Украины больше никогда не будут контролировать освобожденные территории Харьковской области , заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев : «Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается».

заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области : «Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается». Европейский союз и Россия заключили соглашение , согласно которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо. Однако власти Литвы отказываются давать согласие на транзит в Калиниград , пишут «Известия».

Реакция: люди , сообщества

Член МОК и бывший глава WADA Крейг Риди заявил , что российские спортсмены вряд ли попадут на Олимпиаду в Париже , поскольку из-за отстранения от соревнований не смогут пройти отбор на Игры. Российские гимнастки могут соревноваться со спортсменками из стран БРИКС и на внутрироссийских турнирах в случае пропуска Олимпиады в Париже , ответила на это в эфире «Матч ТВ» Ирина Винер-Усманова.

«Последние 25 лет вся борьба проходила только между нашими гимнастками. Поэтому мы можем совершенно спокойно соревноваться здесь», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Спорт , гимнастика. Юрий Сушков

Информация , которую вы могли пропустить

На Украине суд запретил деятельность 14 по счету партии — Рабочей партии Украины , передает УНН.

суд запретил деятельность — Рабочей партии Украины передает УНН. IKEA создала онлайн-очередь на своем российском сайте для желающих купить товары на распродаже.

IKEA создала онлайн-очередь на своем российском сайте для желающих купить товары на распродаже. www.ikea.com/ru/ru/

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

USD 58,85 ₽

EUR 58,76 ₽

Евро реально дешевле доллара.

Прекрасного дня! Вот что произошло 11 июля: «Украина считает пропавших без вести, Европа переходит на уголь, а Иль де Ботэ продает свои бутики».