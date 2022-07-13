Наемников убыло, евро стоит дешевле доллара, а IKEA создает онлайн очередь. Что еще произошло 12 июля

Главное за 12 июля
- Минобороны РФ, брифинг 12 июля:
— В Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США. В результате удара ВКС в районе населенного пункта Артемовск ДНР уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники. Кроме того, высокоточным оружием уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники;
— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах;
— Средствами ПВО за сутки сбиты семь беспилотников. Кроме того, перехвачено 12 снарядов РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов.
- По данным Минобороны РФ, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
- ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS. Почти 190 человек обратились за медицинской помощью. По версии властей, удар пришелся на склад удобрений. После него начался пожар и длительная детонация.
Экономика, что с ней происходит
- Курс евро к доллару во вторник на международном рынке Форекс сравнялся. В предыдущий раз евро был равен доллару почти 20 лет назад — 6 декабря 2002 года. Ослабление европейской валюты связано с опасениями экономического спада.
- Украина за две недели получила от США два транша на общую сумму $3 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости воссоздать систему предсказуемости курса рубля.
- Власти США считают, что мировые цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель на фоне антироссийских мер, передает Reuters.
- Производитель конструкторов LEGO прекращает коммерческую деятельность в России.
- Объем торгов юанем в России в июне составил 5,4 млрд юаней, что в 16 раз больше показателя в мае в 0,33 млрд юаней. Всего на юань пришлось 11% оборота валютных торгов.
- Россияне в апреле—июне купили валюту на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго России оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области.
- Евросоюз после начала боевых действий на Украине заморозил счета российских бизнесменов и компаний на общую сумму €13,8 млрд, сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. 12 млрд из этой суммы приходится всего на 5 стран.
- Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины. Он вынужден пойти на этот шаг, так как не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту, узнал «Коммерсант».
- Представители Минобороны Турции обсудят с делегациями из России, Украины и ООН ситуацию с транспортировкой украинского зерна из портов Черного моря, сообщили в ведомстве. Встреча состоится сегодня в Стамбуле.
- Разработчик игр Nexters передаст все акции российских юрлиц «Некстерс Студио» и «Некстерс Онлайн» локальному менеджменту, головной офис на Кипре перестанет получать выручку от российских платформ — она пойдет на развитие и поддержку компаний и игр в России.
- Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссоверов Free в России в 2023 году.
- Россия и Бразилия ведут переговоры по поставкам энергоносителей, сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
- Михаил Мишустин сообщил, что на фоне продовольственного кризиса в разы вырос спрос на продукцию российского АПК.
- Центр развития перспективных технологий за свой счет оснастит оборудованием для маркировки пивную отрасль. Это позволит производителям внедрить маркировку в оптимальные сроки и без дополнительных затрат.
Политика: встречи и обсуждения
- Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Власти Украины больше никогда не будут контролировать освобожденные территории Харьковской области, заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев: «Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается».
- Европейский союз и Россия заключили соглашение, согласно которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо. Однако власти Литвы отказываются давать согласие на транзит в Калиниград, пишут «Известия».
Реакция: люди, сообщества
- Член МОК и бывший глава WADA Крейг Риди заявил, что российские спортсмены вряд ли попадут на Олимпиаду в Париже, поскольку из-за отстранения от соревнований не смогут пройти отбор на Игры. Российские гимнастки могут соревноваться со спортсменками из стран БРИКС и на внутрироссийских турнирах в случае пропуска Олимпиады в Париже, ответила на это в эфире «Матч ТВ» Ирина Винер-Усманова.
«Последние 25 лет вся борьба проходила только между нашими гимнастками. Поэтому мы можем совершенно спокойно соревноваться здесь», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Информация, которую вы могли пропустить
- На Украине суд запретил деятельность 14 по счету партии — Рабочей партии Украины, передает УНН.
- IKEA создала онлайн-очередь на своем российском сайте для желающих купить товары на распродаже.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 58,85 ₽
- EUR 58,76 ₽
Евро реально дешевле доллара.
Прекрасного дня! Вот что произошло 11 июля: «Украина считает пропавших без вести, Европа переходит на уголь, а Иль де Ботэ продает свои бутики».