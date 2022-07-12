Украина считает пропавших без вести военных, Европа переходит на уголь и мазут, а Иль де Ботэ продает свои бутики. Что еще произошло 11 июля

Главное за 11 июля
- Минобороны РФ, брифинг 11 июля:
— Ракетами «Калибр» в районе уничтожены хранилища с боеприпасами в Днепропетровской области для поставленных США Украине РСЗО HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион»;
— Высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 бойцов;
— В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники;
— Также высокоточным оружием за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»;
— Истребителем Су-35С ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО «Ураган».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Минобороны РФ сообщает о значительных потерях ВСУ. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери в ней, по данным Миноборны, составляют более 70 процентов личного состава.
- Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны.
- В Северодонецке, который перешел под контроль российской армии и ЛНР, началась перепись населения. По предварительным данным местных властей, в городе остались около 10 тыс. человек. По данным за 2019 год, в Северодонецке проживали более 103 тыс. жителей, сообщает РБК.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
- Около 7,2 тыс. военнослужащих на Украине считаются пропавшими без вести, часть из них находятся в плену, заявил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.
Экономика, что с ней происходит
- Энергоемкие компании Франции переводят котлы на мазут, чтобы избежать остановки производства из-за дефицита газа, сообщает Reuters.
- Правительство Германии обсудит в среду меры по перезапуску угольных электростанций с целью уменьшить потребление газа.
- Инфляция в Литве в июне выросла до рекордного уровня в 21% из-за подорожания горюче-смазочных материалов и газа, сообщил департамент статистики республики.
- Поставки газа по «Северному потоку» 11 июля прекратились. Трубопровод остановлен на плановое техобслуживание до 21 июля.
- Импорт нефти из России в Индию в июне вырос почти до 950 тыс. баррелей в сутки, это почти 20% от общего объема индийского нефтяного импорта.
- Профицит внешней торговли РФ товарами и услугами в I полугодии составил $158,4 млрд против $60,5 млрд годом ранее, сообщили в ЦБ РФ.
- Шведская компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, активы будут переданы местному менеджменту, сообщает компания.
- Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов под брендом Ile de Beaute локальному директору, пишет Франс Пресс.
- Mercedes-Benz может продать одному из дилеров имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус», в таком случае компания прекратит работать в России напрямую, узнал «Коммерсант».
- АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta в версии Cross, сообщается на сайте компании. Купить машину можно будет по цене от 722,3 тыс. руб. В новой версии — электроусилитель руля и электростеклоподъемники передних дверей, но не будет ABS и подушек безопасности.
- Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта продукцию компаний Lego, Siemens и BMW, которые ушли с российского рынка.
- После отказа американских компаний поставлять оборудование в Россию из-за санкций российские банки переходят на банкоматы из Китая.
- Минсельхоз РФ опасается нарастания сложностей с модернизацией сельхозтехники в следующем году, если не будут налажены новые цепочки поставок и параллельный импорт.
Политика: встречи и обсуждения
- Взгляд Евросоюза и стран G7 на российскую операцию на Украине пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он написал в своем блоге по итогам саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.
- Британия должен добиться поражения России на Украине, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая после отставки Бориса Джонсона выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра.
- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии турецкого президента, главы государств обсуждали ситуацию на Украине. Эрдоган заверил Путина, что страна готова внести всевозможный вклад в активизацию переговоров между Москвой и Киевом. Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создать «зерновой коридор» с Украины.
Реакция: люди, сообщества
- Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что «Медиа Группа Украина» передаст государству лицензии телеканалов и печатных СМИ и закроет онлайн-медиа. Cвое решение он объяснил принятым на Украине законом об олигархах. Бизнесмен также сообщил, что не может продать свой медиа-бизнес на рыночных условиях из-за боевых действий на Украине.
- Общественное движение «Мы вместе с Россией» формируется в Запорожской области, об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российские хакеры из группы RaHDit получили «секретные оперативные документы» о действиях армии Украины и ситуации на поле боя, помощь в этом оказала украинская хакерская группа «Берегини», сообщило РИА Новости.
- По требованию Генпрокуратуры РКН заблокировал страницу одного из крупнейших фотобанков в мире Depositphotos, посвященную действиям России на Украине. Теперь сайт недоступен.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 61,3₽
- EUR 61,81₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 10 июля: «Превращение президента в правителя, блокировка Die Welt, и сотрудники IKEA протестуют с табличками».