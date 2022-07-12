Украина считает пропавших без вести военных, Европа переходит на уголь и мазут, а Иль де Ботэ продает свои бутики. Что еще произошло 11 июля

Главное за 11 июля

Минобороны РФ , брифинг 11 июля:

— Ракетами «Калибр» в районе уничтожены хранилища с боеприпасами в Днепропетровской области для поставленных США Украине РСЗО HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион»;

— Высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 бойцов;

— В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники;

— Также высокоточным оружием за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»;

— Истребителем Су-35С ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета.