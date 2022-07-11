Превращение президента в правителя, блокировка Die Welt, и сотрудники IKEA протестуют с табличками. Что еще произошло 10 июля

Что произошло 10 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 10 июля Брифинг Минобороны , 10 июля: - Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1 000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

— ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харьковка.

— Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

— Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах.

— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики.

— Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области , Терновое и Веселое Харьковской области , три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области , пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Бражковка Харьковской области.

Запорожской области Харьковской области три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Херсонской области пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета , 137 вертолетов , 1 506 беспилотных летательных аппаратов , 353 зенитных ракетных комплекса , 3 995 танков и других боевых бронированных машин , 741 боевая машина реактивной системы залпового огня , 3 127 орудий полевой артиллерии и минометов , а также 4 128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Экономика , что с ней происходит

С начала года инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся стран, что стало рекордным результатом за последние 17 лет , сообщает Financial Times со ссылкой на данные американского банка JPMorgan.

По мнению портфельного менеджера по развивающимся рынкам в William Blair Марко Руйера, к ситуации «идеального шторма» для облигаций развивающихся рынков привело сочетание роста инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики и боевых действий на Украине.

Канада введет новые санкции против России в нефтяном , газовом , химическом и обрабатывающем секторах. Они приносят российскому бюджету более половины доходов, говорится на сайте канадского министерства иностранных дел.

«Чтобы помочь истощить военный бюджет президента Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести войну», —подчеркивают в заявлении МИД.

Газ. Источник: Дмитрий Кудрявцев

В России предложили ввести лимит в 50 литров на покупку дизтоплива иностранцами — «Известия».

— «Известия». Большинство россиян , ранее смотревших контент на Netflix , были вынуждены перейти на пиратские платформы , сообщил замгендиректора компании MediaHills Дмитрий Колесов.

«В основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет», — сказал он.

Телевизор фото из открытых источников

Что в России предпринимают для стабильности

Беженцы из ДНР , ЛНР и Украины начали получать первые выплаты по программе содействия добровольному переселению в Россию , сообщают «Известия».

Министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий отметил, что беженцам начисляют по 160 — 170 тыс. рублей.

Реакции политиков

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил , что если бы он продолжал руководить страной , событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло. Об этом пишет РБК.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе» и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

Санкции Евросоюза против РФ оказались совершенно неэффективными и больше ударили по Франции, чем по России. Об этом во время выступления заявила Марин Ле Пен.

«Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — подчеркнула лидер «Национального объединения».

По ее словам, конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическими методами. Марин Ле Пен также призвала найти путь к мирным переговорам.

В ЛДПР предложили переименовать российского президента в правителя. Там считают , что «президент» — это иностранное слово , которое нужно заменить , пока оно «не укоренилось окончательно», передает «Лента.ру».

Владимир Путин. kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает , что ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «во многом замешан в том , что наносятся удары по мирным территориям РФ» и политика должен ожидать суд. Об этом сообщает ТАСС.

Однако Володин не считает, что мир находится на пороге «большой войны». «Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — отметил он.

Реакции: люди , сообщества

Сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий работодателя. Они отказываются добровольно увольняться и требуют: сохранения рабочих мест и условий , переговоров , а также передачи бизнеса новому владельцу.

Шведские мебельщики вызывают сотрудников магазинов и фабрик по всей стране и предлагают 7−8 окладов за заявление по согласию сторон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Президент Финляндии утвердил поправки к закону о погранохране , позволяющие установить заграждения на границе с Россией — МВД Финляндии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это.

Объединения онкопациентов просят Европейскую коалицию больных раком и российский Минздрав повлиять на решение американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb. Она останавливает текущие исследования противоопухолевого препарата ниволумаб в России и изымает уже выданные препараты.

Таким образом, более сотни пациентов могут остаться без эффективного лечения, уточняет «Коммерсант».

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту немецкого издания Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ , сообщает РИА Новости.

Российским спортсменам запретили участвовать в Чемпионате мира по легкой атлетике даже под нейтральным статусом. Соревнования будут проходить с 15 по 24 июля в США.

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Удачного понедельника и продуктивной работы! Кстати, загляните, что произошло 9 июля: «Глава Минтранса готов пересесть на „Москвич“, Роскосмос просит отменить „дурацкие“ санкции, и был ли Киану Ривз в Москве».